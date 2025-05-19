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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на вторник
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на вторник - 19.05.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на вторник
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 4,14 копейки, до 11,1179 рубля, курс доллара - на 35,52 копейки, до 80,4137 рубля,... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T18:17+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 4,14 копейки, до 11,1179 рубля, курс доллара - на 35,52 копейки, до 80,4137 рубля, курс евро - на 19,64 копейки, до 90,5098 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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банк россии, юань, доллар, евро
Экономика, Банк России, юань, доллар, евро
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на вторник
ЦБ: официальный курс юаня на вторник - 11,12, доллара - 80,41, евро - 90,51 руб
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 4,14 копейки, до 11,1179 рубля, курс доллара - на 35,52 копейки, до 80,4137 рубля, курс евро - на 19,64 копейки, до 90,5098 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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