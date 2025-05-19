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Мордовия вошла в число пригодных для выращивания винограда регионов - 19.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мордовия вошла в число пригодных для выращивания винограда регионов
Мордовия вошла в число пригодных для выращивания винограда регионов - 19.05.2025, ПРАЙМ
Мордовия вошла в число пригодных для выращивания винограда регионов
Мордовия вошла в число пригодных для выращивания винограда регионов России и уже высадила первые виноградники, сообщил глава республики Артем Здунов. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T15:48+0300
2025-05-19T15:48+0300
экономика
бизнес
россия
мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - ПРАЙМ. Мордовия вошла в число пригодных для выращивания винограда регионов России и уже высадила первые виноградники, сообщил глава республики Артем Здунов. "Мордовия - в числе виноградных регионов страны. Теперь официально. Ассоциация виноградарей и виноделов России включила нашу республику в список регионов, пригодных для выращивания винограда", - написал Здунов в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что уже есть результат. "Первые мордовские виноградники заложены в Ардатовском районе. (Компания) "Край земли" высадила 17,5 тысяч лоз на десяти гектарах. Урожай ждем рекордный", - подчеркнул глава республики.
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бизнес, россия, мордовия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОРДОВИЯ
15:48 19.05.2025
 
Мордовия вошла в число пригодных для выращивания винограда регионов

Здунов: Мордовия вошла в число пригодных для выращивания винограда регионов России

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкФестиваль "Золотая гроздь винограда" в Крыму
Фестиваль Золотая гроздь винограда в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - ПРАЙМ. Мордовия вошла в число пригодных для выращивания винограда регионов России и уже высадила первые виноградники, сообщил глава республики Артем Здунов.
"Мордовия - в числе виноградных регионов страны. Теперь официально. Ассоциация виноградарей и виноделов России включила нашу республику в список регионов, пригодных для выращивания винограда", - написал Здунов в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что уже есть результат.
"Первые мордовские виноградники заложены в Ардатовском районе. (Компания) "Край земли" высадила 17,5 тысяч лоз на десяти гектарах. Урожай ждем рекордный", - подчеркнул глава республики.
День мороженого в ГУМе - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
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