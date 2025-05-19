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Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте

Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте - 19.05.2025, ПРАЙМ

Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте

Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за март снизился до 35 миллионов долларов с уровня февраля в 36 миллионов, свидетельствуют данные... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T09:38+0300

2025-05-19T09:38+0300

2025-05-19T09:38+0300

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россия

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за март снизился до 35 миллионов долларов с уровня февраля в 36 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за март, российский портфель теперь состоит из 32 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов - в краткосрочных. В феврале объем вложений составлял 30 миллионов и 6 миллионов долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц выросли до 1,131 триллиона долларов с 1,126 триллиона в феврале. А вот обладатели второго и третьего места поменялись местами: так, на второе место с третьего поднялась Великобритания с показателем в 779,3 миллиарда долларов после 750,3 миллиарда в феврале. На третье же место со второго опустился Китай, его вложения теперь составляют 765,4 миллиарда долларов после 784,3 миллиарда месяцем ранее.

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россия, сша, москва, япония