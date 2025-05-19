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Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте
Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте - 19.05.2025, ПРАЙМ
Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте
Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за март снизился до 35 миллионов долларов с уровня февраля в 36 миллионов, свидетельствуют данные... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T09:38+0300
2025-05-19T09:38+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за март снизился до 35 миллионов долларов с уровня февраля в 36 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за март, российский портфель теперь состоит из 32 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов - в краткосрочных. В феврале объем вложений составлял 30 миллионов и 6 миллионов долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц выросли до 1,131 триллиона долларов с 1,126 триллиона в феврале. А вот обладатели второго и третьего места поменялись местами: так, на второе место с третьего поднялась Великобритания с показателем в 779,3 миллиарда долларов после 750,3 миллиарда в феврале. На третье же место со второго опустился Китай, его вложения теперь составляют 765,4 миллиарда долларов после 784,3 миллиарда месяцем ранее.
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россия, сша, москва, япония
Экономика, РОССИЯ, США, МОСКВА, ЯПОНИЯ
09:38 19.05.2025
 
Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте

Минфин США: российский портфель гособлигаций за март снизился до $35 миллионов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСША
США - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за март снизился до 35 миллионов долларов с уровня февраля в 36 миллионов, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной ведомством статистики за март, российский портфель теперь состоит из 32 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов - в краткосрочных. В феврале объем вложений составлял 30 миллионов и 6 миллионов долларов соответственно.
Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц выросли до 1,131 триллиона долларов с 1,126 триллиона в феврале. А вот обладатели второго и третьего места поменялись местами: так, на второе место с третьего поднялась Великобритания с показателем в 779,3 миллиарда долларов после 750,3 миллиарда в феврале. На третье же место со второго опустился Китай, его вложения теперь составляют 765,4 миллиарда долларов после 784,3 миллиарда месяцем ранее.
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