Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции призвали расследовать вмешательство Парижа в выборы в Румынии - 19.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250519/vmeshatelstvo-857726902.html
Во Франции призвали расследовать вмешательство Парижа в выборы в Румынии
Во Франции призвали расследовать вмешательство Парижа в выборы в Румынии - 19.05.2025, ПРАЙМ
Во Франции призвали расследовать вмешательство Парижа в выборы в Румынии
Вероятное вмешательство Франции в выборы президента Румынии, на которое, в том числе, указал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, необходимо... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T20:41+0300
2025-05-19T20:41+0300
политика
франция
румыния
выборы
вмешательство
расследование
https://cdnn.1prime.ru/img/82586/36/825863611_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_b7919d3163d1809ec8709c7530ba65d1.jpg
ПАРИЖ, 19 мая – ПРАЙМ. Вероятное вмешательство Франции в выборы президента Румынии, на которое, в том числе, указал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, необходимо расследовать, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Необходимо срочно создать комиссию для расследования вмешательства макроновской власти совместно с ЕС в выборы президента Румынии. Это становится ошеломляющим", - сообщил политик в Х. По его словам, конкретное упоминание Дуровым главы внешней разведки Франции Николя Лернера, который, по его словам, "попросил заблокировать консервативные голоса в Румынии в преддверии выборов", делает это "делом государственной важности". "Мы также видели, как глава списка партии Макрона на прошлых выборах в Европарламент Валери Айер призывала "сделать все", чтобы добиться победы проевропейского кандидата в Румынии. Депутаты, необходимо этим заняться! Нужно парламентское расследование этого государственного скандала как можно скорее, нам нужна правда", - заявил политик, обращаясь к депутатам Нацсобрания страны. В пятницу кандидат на пост президента Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение. Голосование отличалось высокой активностью как внутри страны, так и среди диаспоры. За рубежом проголосовало более 1,6 миллиона румын - рекордный показатель для зарубежного голосования. Особенно высокая явка наблюдалась в соседней Молдавии, где число проголосовавших достигло порядка 140 тысяч человек. Ранее Симион заявлял о возможных фальсификациях на выборах и создал "горячую линию" для контроля за нарушениями. Его штаб также обвинял власти Молдавии в организации автобусов для подвоза избирателей, что было опровергнуто правоохранительными органами соседней страны.
https://1prime.ru/20250518/tsenzura-857693915.html
франция
румыния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82586/36/825863611_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_27cdbedb2119bb637a7352d0287c473b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, румыния, выборы, вмешательство, расследование
Политика, ФРАНЦИЯ, РУМЫНИЯ, Выборы, вмешательство, расследование
20:41 19.05.2025
 
Во Франции призвали расследовать вмешательство Парижа в выборы в Румынии

Филиппо: необходимо расследовать вмешательство Парижа в выборы в Румынии

© AFP / Ludovic Marin*Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже
*Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© AFP / Ludovic Marin
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 19 мая – ПРАЙМ. Вероятное вмешательство Франции в выборы президента Румынии, на которое, в том числе, указал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, необходимо расследовать, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Необходимо срочно создать комиссию для расследования вмешательства макроновской власти совместно с ЕС в выборы президента Румынии. Это становится ошеломляющим", - сообщил политик в Х.
По его словам, конкретное упоминание Дуровым главы внешней разведки Франции Николя Лернера, который, по его словам, "попросил заблокировать консервативные голоса в Румынии в преддверии выборов", делает это "делом государственной важности".
"Мы также видели, как глава списка партии Макрона на прошлых выборах в Европарламент Валери Айер призывала "сделать все", чтобы добиться победы проевропейского кандидата в Румынии. Депутаты, необходимо этим заняться! Нужно парламентское расследование этого государственного скандала как можно скорее, нам нужна правда", - заявил политик, обращаясь к депутатам Нацсобрания страны.
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
Дуров раскрыл, кто просил его ввести цензуру в Telegram для румын
Вчера, 23:46
В пятницу кандидат на пост президента Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение. Голосование отличалось высокой активностью как внутри страны, так и среди диаспоры. За рубежом проголосовало более 1,6 миллиона румын - рекордный показатель для зарубежного голосования. Особенно высокая явка наблюдалась в соседней Молдавии, где число проголосовавших достигло порядка 140 тысяч человек. Ранее Симион заявлял о возможных фальсификациях на выборах и создал "горячую линию" для контроля за нарушениями. Его штаб также обвинял власти Молдавии в организации автобусов для подвоза избирателей, что было опровергнуто правоохранительными органами соседней страны.
 
ПолитикаФРАНЦИЯРУМЫНИЯВыборывмешательстворасследование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала