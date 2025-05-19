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Во Франции призвали расследовать вмешательство Парижа в выборы в Румынии
Во Франции призвали расследовать вмешательство Парижа в выборы в Румынии - 19.05.2025, ПРАЙМ
Во Франции призвали расследовать вмешательство Парижа в выборы в Румынии
Вероятное вмешательство Франции в выборы президента Румынии, на которое, в том числе, указал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, необходимо... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T20:41+0300
2025-05-19T20:41+0300
2025-05-19T20:41+0300
политика
франция
румыния
выборы
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расследование
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ПАРИЖ, 19 мая – ПРАЙМ. Вероятное вмешательство Франции в выборы президента Румынии, на которое, в том числе, указал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, необходимо расследовать, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Необходимо срочно создать комиссию для расследования вмешательства макроновской власти совместно с ЕС в выборы президента Румынии. Это становится ошеломляющим", - сообщил политик в Х. По его словам, конкретное упоминание Дуровым главы внешней разведки Франции Николя Лернера, который, по его словам, "попросил заблокировать консервативные голоса в Румынии в преддверии выборов", делает это "делом государственной важности". "Мы также видели, как глава списка партии Макрона на прошлых выборах в Европарламент Валери Айер призывала "сделать все", чтобы добиться победы проевропейского кандидата в Румынии. Депутаты, необходимо этим заняться! Нужно парламентское расследование этого государственного скандала как можно скорее, нам нужна правда", - заявил политик, обращаясь к депутатам Нацсобрания страны. В пятницу кандидат на пост президента Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение. Голосование отличалось высокой активностью как внутри страны, так и среди диаспоры. За рубежом проголосовало более 1,6 миллиона румын - рекордный показатель для зарубежного голосования. Особенно высокая явка наблюдалась в соседней Молдавии, где число проголосовавших достигло порядка 140 тысяч человек. Ранее Симион заявлял о возможных фальсификациях на выборах и создал "горячую линию" для контроля за нарушениями. Его штаб также обвинял власти Молдавии в организации автобусов для подвоза избирателей, что было опровергнуто правоохранительными органами соседней страны.
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франция, румыния, выборы, вмешательство, расследование
Политика, ФРАНЦИЯ, РУМЫНИЯ, Выборы, вмешательство, расследование
Во Франции призвали расследовать вмешательство Парижа в выборы в Румынии
Филиппо: необходимо расследовать вмешательство Парижа в выборы в Румынии
ПАРИЖ, 19 мая – ПРАЙМ. Вероятное вмешательство Франции в выборы президента Румынии, на которое, в том числе, указал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, необходимо расследовать, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Необходимо срочно создать комиссию для расследования вмешательства макроновской власти совместно с ЕС в выборы президента Румынии. Это становится ошеломляющим", - сообщил политик в Х.
По его словам, конкретное упоминание Дуровым главы внешней разведки Франции Николя Лернера, который, по его словам, "попросил заблокировать консервативные голоса в Румынии в преддверии выборов", делает это "делом государственной важности".
"Мы также видели, как глава списка партии Макрона на прошлых выборах в Европарламент Валери Айер призывала "сделать все", чтобы добиться победы проевропейского кандидата в Румынии. Депутаты, необходимо этим заняться! Нужно парламентское расследование этого государственного скандала как можно скорее, нам нужна правда", - заявил политик, обращаясь к депутатам Нацсобрания страны.
Дуров раскрыл, кто просил его ввести цензуру в Telegram для румын
В пятницу кандидат на пост президента Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение. Голосование отличалось высокой активностью как внутри страны, так и среди диаспоры. За рубежом проголосовало более 1,6 миллиона румын - рекордный показатель для зарубежного голосования. Особенно высокая явка наблюдалась в соседней Молдавии, где число проголосовавших достигло порядка 140 тысяч человек. Ранее Симион заявлял о возможных фальсификациях на выборах и создал "горячую линию" для контроля за нарушениями. Его штаб также обвинял власти Молдавии в организации автобусов для подвоза избирателей, что было опровергнуто правоохранительными органами соседней страны.