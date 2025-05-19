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В ВОЗ заявили о сокращении числа сотрудников из-за нехватки денег
В ВОЗ заявили о сокращении числа сотрудников из-за нехватки денег - 19.05.2025, ПРАЙМ
В ВОЗ заявили о сокращении числа сотрудников из-за нехватки денег
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о необходимости сокращения числа своих сотрудников в связи с нехваткой финансовых ресурсов, при этом... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T14:07+0300
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ЖЕНЕВА, 19 мая - ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о необходимости сокращения числа своих сотрудников в связи с нехваткой финансовых ресурсов, при этом количество департаментов будет уменьшено с 76 до 34. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на открытии 78-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация США выразила мнение, что организация неэффективна, находится под политическим влиянием и требует от страны чрезмерного финансирования.Гебрейесус отметил, что в результате переосмысления приоритетов была создана новая упрощенная структура штаб-квартиры, что привело к уменьшению численности исполнительного руководства с 14 до 7 человек и сокращению департаментов с 76 до 34.Кроме того, он добавил, что, несмотря на меры по экономии, предпринятые ВОЗ за последние восемь лет, в следующем двухлетнем периоде организация столкнется с дефицитом зарплат более чем на 500 миллионов долларов.Глава ВОЗ также уточнил, что секретариат уже принял ряд мер для сокращения расходов на поездки, закупки, набор персонала и досрочный выход на пенсию."Эти меры помогли сократить разрыв, но, тем не менее, у нас нет альтернативы, кроме как сократить численность наших сотрудников", - уточнил Гебрейесус. По его данным, из-за прекращения финансирования со стороны США пациенты в как минимум 70 странах пропускают лечение, медицинские учреждения закрываются, работники здравоохранения теряют работу, а граждане сталкиваются с ростом расходов на медицинские услуги из собственных средств.
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общество , мировая экономика, сша, тедрос адханом гебрейесус, дональд трамп, воз
Экономика, Общество , Мировая экономика, США, Тедрос Адханом Гебрейесус, Дональд Трамп, ВОЗ
В ВОЗ заявили о сокращении числа сотрудников из-за нехватки денег
Гебрейесус: ВОЗ сократит число департаментов с 76 до 34 из-за нехватки денег
ЖЕНЕВА, 19 мая - ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о необходимости сокращения числа своих сотрудников в связи с нехваткой финансовых ресурсов, при этом количество департаментов будет уменьшено с 76 до 34. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на открытии 78-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация США выразила мнение, что организация неэффективна, находится под политическим влиянием и требует от страны чрезмерного финансирования.
Гебрейесус отметил, что в результате переосмысления приоритетов была создана новая упрощенная структура штаб-квартиры, что привело к уменьшению численности исполнительного руководства с 14 до 7 человек и сокращению департаментов с 76 до 34.
Кроме того, он добавил, что, несмотря на меры по экономии, предпринятые ВОЗ за последние восемь лет, в следующем двухлетнем периоде организация столкнется с дефицитом зарплат более чем на 500 миллионов долларов.
Глава ВОЗ также уточнил, что секретариат уже принял ряд мер для сокращения расходов на поездки, закупки, набор персонала и досрочный выход на пенсию.
"Эти меры помогли сократить разрыв, но, тем не менее, у нас нет альтернативы, кроме как сократить численность наших сотрудников", - уточнил Гебрейесус.
По его данным, из-за прекращения финансирования со стороны США пациенты в как минимум 70 странах пропускают лечение, медицинские учреждения закрываются, работники здравоохранения теряют работу, а граждане сталкиваются с ростом расходов на медицинские услуги из собственных средств.
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