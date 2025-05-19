https://1prime.ru/20250519/voz--857712349.html

В ВОЗ заявили о сокращении числа сотрудников из-за нехватки денег

В ВОЗ заявили о сокращении числа сотрудников из-за нехватки денег - 19.05.2025, ПРАЙМ

В ВОЗ заявили о сокращении числа сотрудников из-за нехватки денег

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о необходимости сокращения числа своих сотрудников в связи с нехваткой финансовых ресурсов, при этом... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T14:07+0300

2025-05-19T14:07+0300

2025-05-19T14:12+0300

экономика

общество

мировая экономика

сша

тедрос адханом гебрейесус

дональд трамп

воз

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/75/835727510_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_9f3e0d33848d6d5d2d5b0d7b5ff4b504.jpg

ЖЕНЕВА, 19 мая - ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о необходимости сокращения числа своих сотрудников в связи с нехваткой финансовых ресурсов, при этом количество департаментов будет уменьшено с 76 до 34. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на открытии 78-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация США выразила мнение, что организация неэффективна, находится под политическим влиянием и требует от страны чрезмерного финансирования.Гебрейесус отметил, что в результате переосмысления приоритетов была создана новая упрощенная структура штаб-квартиры, что привело к уменьшению численности исполнительного руководства с 14 до 7 человек и сокращению департаментов с 76 до 34.Кроме того, он добавил, что, несмотря на меры по экономии, предпринятые ВОЗ за последние восемь лет, в следующем двухлетнем периоде организация столкнется с дефицитом зарплат более чем на 500 миллионов долларов.Глава ВОЗ также уточнил, что секретариат уже принял ряд мер для сокращения расходов на поездки, закупки, набор персонала и досрочный выход на пенсию."Эти меры помогли сократить разрыв, но, тем не менее, у нас нет альтернативы, кроме как сократить численность наших сотрудников", - уточнил Гебрейесус. По его данным, из-за прекращения финансирования со стороны США пациенты в как минимум 70 странах пропускают лечение, медицинские учреждения закрываются, работники здравоохранения теряют работу, а граждане сталкиваются с ростом расходов на медицинские услуги из собственных средств.

https://1prime.ru/20250519/tabak-857710982.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, тедрос адханом гебрейесус, дональд трамп, воз