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Мэр Бухареста лидирует на выборах Румынии после обработки 98% бюллетеней
Мэр Бухареста лидирует на выборах Румынии после обработки 98% бюллетеней - 19.05.2025, ПРАЙМ
Мэр Бухареста лидирует на выборах Румынии после обработки 98% бюллетеней
Мэр Бухареста Никушор Дан удерживает лидерскую позицию во втором туре выборов президента Румынии с 54,28% голосов, опередив главу оппозиционной партии "Альянс... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T00:03+0300
2025-05-19T00:03+0300
2025-05-19T00:03+0300
политика
румыния
президентские выборы
лидер
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КИШИНЕВ, 18 мая - ПРАЙМ. Мэр Бухареста Никушор Дан удерживает лидерскую позицию во втором туре выборов президента Румынии с 54,28% голосов, опередив главу оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона, у которого 45,72% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны после подсчета 98,02% голосов. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов в первом туре получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
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румыния, президентские выборы, лидер
Политика, РУМЫНИЯ, президентские выборы, Лидер
Мэр Бухареста лидирует на выборах Румынии после обработки 98% бюллетеней
ЦИК: мэр Бухареста лидирует во II туре выборов президента Румынии с 54,28%
КИШИНЕВ, 18 мая - ПРАЙМ. Мэр Бухареста Никушор Дан удерживает лидерскую позицию во втором туре выборов президента Румынии с 54,28% голосов, опередив главу оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона, у которого 45,72% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны после подсчета 98,02% голосов.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов в первом туре получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).
Захарова ответила на заявление МИД Румынии о вмешательстве России в выборы
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.