https://1prime.ru/20250519/vybory-857694095.html

Мэр Бухареста лидирует на выборах Румынии после обработки 98% бюллетеней

Мэр Бухареста лидирует на выборах Румынии после обработки 98% бюллетеней - 19.05.2025, ПРАЙМ

Мэр Бухареста лидирует на выборах Румынии после обработки 98% бюллетеней

Мэр Бухареста Никушор Дан удерживает лидерскую позицию во втором туре выборов президента Румынии с 54,28% голосов, опередив главу оппозиционной партии "Альянс... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T00:03+0300

2025-05-19T00:03+0300

2025-05-19T00:03+0300

политика

румыния

президентские выборы

лидер

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/37/841393754_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_0781b609c87dd53dd39258fd7fe4eef7.jpg

КИШИНЕВ, 18 мая - ПРАЙМ. Мэр Бухареста Никушор Дан удерживает лидерскую позицию во втором туре выборов президента Румынии с 54,28% голосов, опередив главу оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона, у которого 45,72% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны после подсчета 98,02% голосов. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов в первом туре получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

https://1prime.ru/20250518/vmeshatelstvo-857693109.html

румыния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

румыния, президентские выборы, лидер