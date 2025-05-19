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"Яндекс" предложил внедрить требования для роботов-доставщиков

"Яндекс" предложил внедрить требования для роботов-доставщиков - 19.05.2025, ПРАЙМ

"Яндекс" предложил внедрить требования для роботов-доставщиков

"Яндекс" предлагает внедрить требования для роботов-доставщиков в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), в их числе обязательное наличие лидара с... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T13:58+0300

2025-05-19T13:58+0300

2025-05-19T13:58+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. "Яндекс" предлагает внедрить требования для роботов-доставщиков в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), в их числе обязательное наличие лидара с дальностью не менее 30 метров и установка номерных знаков и светоотражающих элементов для обеспечения видимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Ранее для роверов не существовало формальных требований, и в рамках ЭПР мы впервые предложили ввести такие правила. Среди них - обязательное наличие лидара (лазерные локаторы, которые используются для измерения расстояния - ред.) с дальностью не менее 30 метров, установка номерных знаков и светоотражающих элементов для видимости", - сказали в компании. Роверы могут развивать скорость до 25 километров в час, но, как объяснили в "Яндексе", на практике такие скорости не используются. Например, в пешеходных зонах движение ограничено до 10 километров в час, а при пересечении проезжей части - до 6 километров в час. Также в компании рассказали, что за все время работы роботов-доставщиков не было случая возникновения серьезного ущерба чужому имуществу или здоровью, компания отмечала только мелкие инциденты. "Мы ведем внутреннюю статистику и разбираем каждый конкретный случай, чтобы понять, нужно ли что-то исправлять на стороне технологии. Какие-то вещи делаем проактивно – например, подняли флажок, чтобы робот был заметнее для автомобилистов, сделали его более гибким, чтобы сократить возможные повреждения, когда его, например, пытаются проверить на прочность прохожие. Сейчас роботы вызывают повышенный интерес, их любят снимать, это - часть реальной городской эксплуатации", - добавили в "Яндексе".

https://1prime.ru/20250513/yandeks--857509223.html

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бизнес, технологии, яндекс