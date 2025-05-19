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Глава минсельхоза Японии сделал заявление после слов о подаренном рисе

Глава минсельхоза Японии сделал заявление после слов о подаренном рисе - 19.05.2025, ПРАЙМ

Глава минсельхоза Японии сделал заявление после слов о подаренном рисе

Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Таку Это заявил, что не собирается уходит в отставку на фоне разгорающегося скандала вокруг его... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T09:22+0300

2025-05-19T09:22+0300

2025-05-19T09:22+0300

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ТОКИО, 19 мая – ПРАЙМ. Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Таку Это заявил, что не собирается уходит в отставку на фоне разгорающегося скандала вокруг его высказываний о том, что никогда не покупал рис, так ему его и так дарят, сообщило агентство Киодо. Высказывание прозвучало на фоне серьёзных проблем с рисом – основным продуктом рациона японцев - и рекордно высоких цен на него. Это стало болезненной проблемой для большинства японских семей. В понедельник министр Это, комментируя журналистам свои слова о том, что ему дарят так много риса, что впору продавать, завил, что он "сказал лишнего", но хотел бы "не столько отозвать свое высказывание, сколько скорректировать его". При этом он выразил сожаление, что стал причиной того, что "поднялся такой шум". "Думаю, будет критика (в мой адрес – ред.). Но я намерен ответить тем, чтобы добиться результата (снижения цен на рис – ред.) путем продаж риса из госзапасов", - сказал он, отклонив таким образом возможность своей отставки, сообщает Киодо. Между тем, его уже раскритиковал Тэцуо Сайто, глава партнера Либерально-Демократической партии по правящей коалиции партии "Комэйто". "Наиболее важно избегать высказываний, которые могут породить двусмысленность", - сказал Сайто, комментируя признания Это про рис. Скандал разгорелся после того, как Это, в обязанности которого входит и решение проблемы роста цен на основной продукт японского рациона – рис, выступая на официальном мероприятии, заявил, что никогда не покупал рис, так ему его и так много дарят. Высказывание прозвучало на фоне беспрецедентного роста цен на рис в последние месяцы – в два раза год к году. Для борьбы с этим правительство впервые в истории в мирное время и без стихийных бедствий было вынуждено начать продажи риса из государственных запасов. Первоначально мера была временной, но так как рост цен на рис продолжился, правительство продлило ее до июля. "Я чувствую свою ответственность (по вопросу роста цен на рис – ред.). Но вообще-то я сам никогда рис и не покупал. Мне дарят те, кто меня поддерживает, да так много, что впору продавать", - сказал он, выступая на платном собрании для сбора пожертвований в поддержку Либерально-Демократической партии в префектуре Сага. Вопрос о неподобающих высказываниях министра на фоне ситуации в стране был поднят на пресс-конференции генерального секретаря правительства Ёсимасы Хаяси. Вопрос явно застал его врасплох, потому что он в течение почти полутора минут молчал, ожидая подсказок от помощников, а затем ответил, что правительству известно о происшедшем из СМИ, но он воздержится от комментариев, так как не знает подробностей.

https://1prime.ru/20250428/ris-857094964.html

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общество , токио, япония