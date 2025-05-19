https://1prime.ru/20250519/yuan--857701943.html
Юань открыл торги в понедельник снижением
Юань открыл торги в понедельник снижением - 19.05.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в понедельник снижением
Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника снижается до 11,12 рубля, следует из данных Московской биржи. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T10:03+0300
2025-05-19T10:03+0300
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экономика
рынок
торги
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника снижается до 11,12 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 6 копеек, до 11,12 рубля.
https://1prime.ru/20250516/yuan-857663333.html
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рынок, торги
Юань открыл торги в понедельник снижением
Курс юаня в начале торгов понедельника снижается до 11,13 рубля
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника снижается до 11,12 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 6 копеек, до 11,12 рубля.
Курс юаня подорожал на 6 копеек