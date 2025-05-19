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В Забайкалье обустроили понтонно-мостовую переправу

В Забайкалье обустроили понтонно-мостовую переправу - 19.05.2025, ПРАЙМ

В Забайкалье обустроили понтонно-мостовую переправу

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) обустроили понтонно-мостовую переправу через реку Хилок в Забайкальском крае для оказания помощи местным... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T06:18+0300

2025-05-19T06:18+0300

2025-05-19T06:18+0300

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УЛАН-УДЭ, 19 мая - ПРАЙМ. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) обустроили понтонно-мостовую переправу через реку Хилок в Забайкальском крае для оказания помощи местным жителям, сообщает пресс-служба ВВО. "Для оказания помощи местному населению на участке реки Хилок специалисты понтонного подразделения мотострелковой бригады общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), навели понтонно-мостовую переправу через реку Хилок Хилокского района Забайкальского края. Длина моста составила около 100 метров с общей грузоподъемностью 60 тонн", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, на автомобилях КамАЗ было доставлено 15 понтонных звеньев, которые были спущены на воду, затем произведена стыковка. "Для обеспечения пропуска и содержания понтонно-мостовой переправы военнослужащими ВВО будет организована комендантская служба", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что переправа будет функционировать до середины октября. За прошлый год такая переправа обеспечила проезд свыше 7300 единиц автомобильной техники для жителей сёл Тэрпхэн, Бада, Шиля, Закульта, Зурун и Ушоты.

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бизнес, россия, улан-удэ, камаз