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Золото дорожает более чем на 1% - 19.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250519/zoloto-857699708.html
Золото дорожает более чем на 1%
Золото дорожает более чем на 1% - 19.05.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает более чем на 1%
Стоимость золота поднимается более чем на 1% в понедельник утром после снижения торговым днем ранее, следует из данных бирж. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T09:03+0300
2025-05-19T09:03+0300
экономика
рынок
торги
сша
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается более чем на 1% в понедельник утром после снижения торговым днем ранее, следует из данных бирж. По состоянию на 8.51 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 32,94 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,03% - до 3 220,24 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов пятницы золото подешевело на 1,22%. Июльский фьючерс на серебро по состоянию на 8.51 мск дорожал на 0,55% - до 32,533 доллара за унцию. "Мы полагаем, что цены на золото будут волатильными в краткосрочной перспективе, так как наблюдаем сочетание хороших и плохих новостей", - цитирует агентство Блумберг управляющего директора по инвестиционным стратегиям Oversea-Chinese Banking Corp. Васу Менона (Vasu Menon). Инвесторы следят за состоянием экономики США, отражающимся на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота. Они обратили внимание на понижение рейтинговым агентством Moody's в отношении правительства США долгосрочного рейтинга эмитента и рейтинга необеспеченной задолженности эмитента с "AAA" до "AA1". Агентство также изменило прогноз с негативного на стабильный. Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье на фоне решения Moody's понизить кредитный рейтинг страны назвал агентство "отстающим индикатором".
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рынок, торги, сша, скотт бессент, moody's, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Скотт Бессент, Moody's, Comex
09:03 19.05.2025
 
Золото дорожает более чем на 1%

Золото дорожает более чем на 1% после снижения торговым днем ранее

© fotolia.com / dimdimich%Золотые слитки
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© fotolia.com / dimdimich
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается более чем на 1% в понедельник утром после снижения торговым днем ранее, следует из данных бирж.
По состоянию на 8.51 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 32,94 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,03% - до 3 220,24 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов пятницы золото подешевело на 1,22%.
Июльский фьючерс на серебро по состоянию на 8.51 мск дорожал на 0,55% - до 32,533 доллара за унцию.
"Мы полагаем, что цены на золото будут волатильными в краткосрочной перспективе, так как наблюдаем сочетание хороших и плохих новостей", - цитирует агентство Блумберг управляющего директора по инвестиционным стратегиям Oversea-Chinese Banking Corp. Васу Менона (Vasu Menon).
Инвесторы следят за состоянием экономики США, отражающимся на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота. Они обратили внимание на понижение рейтинговым агентством Moody's в отношении правительства США долгосрочного рейтинга эмитента и рейтинга необеспеченной задолженности эмитента с "AAA" до "AA1". Агентство также изменило прогноз с негативного на стабильный. Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье на фоне решения Moody's понизить кредитный рейтинг страны назвал агентство "отстающим индикатором".
Золотые слитки
Золото дешевеет более чем на 1%
16 мая, 17:43
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАСкотт БессентMoody'sComex
 
 
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