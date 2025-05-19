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Цены на золото идут вверх

Цены на золото идут вверх - 19.05.2025, ПРАЙМ

Цены на золото идут вверх

Стоимость золота поднимается более чем на 1% в понедельник вечером на фоне неопределенности на мировых рынках, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 19.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается более чем на 1% в понедельник вечером на фоне неопределенности на мировых рынках, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.27 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 50,09 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,57% - до 3 237,39 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,55% - до 32,533 доллара за унцию. "Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе золото будет волатильным, поскольку мы видим сочетание хороших и плохих новостей", - заявил агентству Блумберг представитель Oversea-Chinese Banking Corp. Васу Менон (Vasu Menon). Он также отметил, что в долгосрочной перспективе политика президента США Дональда Трампа и уход от долларовых активов могут стать "попутными ветрами для золота и привести его к новым высотам в ближайшие годы". При этом представители финансовых регуляторов допускают, что в случае увеличения спроса на физическое золото возможно возникновение ряда проблем, вследствие которых инвесторы понесут убытки. "Участники рынка могут столкнуться со значительными требованиями, проблемами с поиском и транспортировкой соответствующего физического золота для поставки по контрактам с деривативами, в результате чего они могут понести потенциально большие убытки", - приводит Блумберг сообщение экономистов Европейского центрального банка.

https://1prime.ru/20250516/zoloto--857661357.html

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золото, торги, цены