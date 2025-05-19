https://1prime.ru/20250519/zoloto-857724017.html
Цены на золото идут вверх
Цены на золото идут вверх - 19.05.2025, ПРАЙМ
Цены на золото идут вверх
Стоимость золота поднимается более чем на 1% в понедельник вечером на фоне неопределенности на мировых рынках, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T18:33+0300
2025-05-19T18:33+0300
2025-05-19T18:34+0300
экономика
золото
торги
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/76/841427659_0:137:2400:1487_1920x0_80_0_0_ee5206d5726691dd4b21aab50f3d4377.jpg
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается более чем на 1% в понедельник вечером на фоне неопределенности на мировых рынках, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.27 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 50,09 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,57% - до 3 237,39 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,55% - до 32,533 доллара за унцию. "Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе золото будет волатильным, поскольку мы видим сочетание хороших и плохих новостей", - заявил агентству Блумберг представитель Oversea-Chinese Banking Corp. Васу Менон (Vasu Menon). Он также отметил, что в долгосрочной перспективе политика президента США Дональда Трампа и уход от долларовых активов могут стать "попутными ветрами для золота и привести его к новым высотам в ближайшие годы". При этом представители финансовых регуляторов допускают, что в случае увеличения спроса на физическое золото возможно возникновение ряда проблем, вследствие которых инвесторы понесут убытки. "Участники рынка могут столкнуться со значительными требованиями, проблемами с поиском и транспортировкой соответствующего физического золота для поставки по контрактам с деривативами, в результате чего они могут понести потенциально большие убытки", - приводит Блумберг сообщение экономистов Европейского центрального банка.
https://1prime.ru/20250516/zoloto--857661357.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/76/841427659_224:0:2357:1600_1920x0_80_0_0_898f504c242f75b15b85380250cc4b33.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
золото, торги, цены
Экономика, золото, Торги, цены
Цены на золото идут вверх
Данные торгов: золото дорожает на фоне неопределенности на мировых рынках
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается более чем на 1% в понедельник вечером на фоне неопределенности на мировых рынках, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 18.27 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 50,09 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,57% - до 3 237,39 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,55% - до 32,533 доллара за унцию.
"Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе золото будет волатильным, поскольку мы видим сочетание хороших и плохих новостей", - заявил агентству Блумберг представитель Oversea-Chinese Banking Corp. Васу Менон (Vasu Menon). Он также отметил, что в долгосрочной перспективе политика президента США Дональда Трампа и уход от долларовых активов могут стать "попутными ветрами для золота и привести его к новым высотам в ближайшие годы".
Золото дешевеет более чем на 1%
При этом представители финансовых регуляторов допускают, что в случае увеличения спроса на физическое золото возможно возникновение ряда проблем, вследствие которых инвесторы понесут убытки. "Участники рынка могут столкнуться со значительными требованиями, проблемами с поиском и транспортировкой соответствующего физического золота для поставки по контрактам с деривативами, в результате чего они могут понести потенциально большие убытки", - приводит Блумберг сообщение экономистов Европейского центрального банка.