https://1prime.ru/20250520/aeroflot-857745050.html

"Аэрофлот" создаст программу авиационной грамотности для пассажиров

"Аэрофлот" создаст программу авиационной грамотности для пассажиров - 20.05.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" создаст программу авиационной грамотности для пассажиров

"Аэрофлот" продумывает создание программы авиационной грамотности для пассажиров, чтобы они понимали свои права и обязанности, сообщила директор юридического... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T12:00+0300

2025-05-20T12:00+0300

2025-05-20T12:00+0300

аэрофлот

россия

пассажиры

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. "Аэрофлот" продумывает создание программы авиационной грамотности для пассажиров, чтобы они понимали свои права и обязанности, сообщила директор юридического департамента компании Анна Хомякова на XIII Петербургском международном юридическом форуме. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая на сессии "Пассажир всегда прав…" подняла вопрос о действиях авиакомпании при длительном нахождении пассажиров на борту из-за задержки рейса. Она добавила, что регулирующих такие ситуации правил либо нет, либо пассажиры о них не знают. "И когда случается какая-то внештатная ситуация... Мы давно продумываем вопрос об инициировании программы авиационной грамотности пассажиров. Это очень важно, чтобы пассажир понимал, приходя в аэропорт, заходя в воздушное судно, что все эти объекты являются объектами повышенной опасности, они налагают на пассажира дополнительные требования", - отметила в ответ Хомякова. Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводились в ряде российских аэропортов, в том числе, 6 и 7 мая. Это коснулось, например, московских "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", "Жуковского", аэропортов Сочи, Казани. Были задержаны множество рейсов, их расписание нарушилось. Пассажиры ждали вылета в залах аэропортов и на бортах самолетов. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://1prime.ru/20250512/aeroflot-857486867.html

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аэрофлот, россия, пассажиры