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"Аэрофлот" создаст программу авиационной грамотности для пассажиров - 20.05.2025, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" создаст программу авиационной грамотности для пассажиров
"Аэрофлот" создаст программу авиационной грамотности для пассажиров - 20.05.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" создаст программу авиационной грамотности для пассажиров
"Аэрофлот" продумывает создание программы авиационной грамотности для пассажиров, чтобы они понимали свои права и обязанности, сообщила директор юридического... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T12:00+0300
2025-05-20T12:00+0300
аэрофлот
россия
пассажиры
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. "Аэрофлот" продумывает создание программы авиационной грамотности для пассажиров, чтобы они понимали свои права и обязанности, сообщила директор юридического департамента компании Анна Хомякова на XIII Петербургском международном юридическом форуме. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая на сессии "Пассажир всегда прав…" подняла вопрос о действиях авиакомпании при длительном нахождении пассажиров на борту из-за задержки рейса. Она добавила, что регулирующих такие ситуации правил либо нет, либо пассажиры о них не знают. "И когда случается какая-то внештатная ситуация... Мы давно продумываем вопрос об инициировании программы авиационной грамотности пассажиров. Это очень важно, чтобы пассажир понимал, приходя в аэропорт, заходя в воздушное судно, что все эти объекты являются объектами повышенной опасности, они налагают на пассажира дополнительные требования", - отметила в ответ Хомякова. Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводились в ряде российских аэропортов, в том числе, 6 и 7 мая. Это коснулось, например, московских "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", "Жуковского", аэропортов Сочи, Казани. Были задержаны множество рейсов, их расписание нарушилось. Пассажиры ждали вылета в залах аэропортов и на бортах самолетов. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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аэрофлот, россия, пассажиры
Аэрофлот, РОССИЯ, пассажиры
12:00 20.05.2025
 
"Аэрофлот" создаст программу авиационной грамотности для пассажиров

"Аэрофлот": программа авиационной занятости поможет пассажирам узнать свои права

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска авиакомпании "Аэрофлот" в Москве.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. "Аэрофлот" продумывает создание программы авиационной грамотности для пассажиров, чтобы они понимали свои права и обязанности, сообщила директор юридического департамента компании Анна Хомякова на XIII Петербургском международном юридическом форуме.
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая на сессии "Пассажир всегда прав…" подняла вопрос о действиях авиакомпании при длительном нахождении пассажиров на борту из-за задержки рейса. Она добавила, что регулирующих такие ситуации правил либо нет, либо пассажиры о них не знают.
"И когда случается какая-то внештатная ситуация... Мы давно продумываем вопрос об инициировании программы авиационной грамотности пассажиров. Это очень важно, чтобы пассажир понимал, приходя в аэропорт, заходя в воздушное судно, что все эти объекты являются объектами повышенной опасности, они налагают на пассажира дополнительные требования", - отметила в ответ Хомякова.
Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводились в ряде российских аэропортов, в том числе, 6 и 7 мая. Это коснулось, например, московских "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", "Жуковского", аэропортов Сочи, Казани. Были задержаны множество рейсов, их расписание нарушилось. Пассажиры ждали вылета в залах аэропортов и на бортах самолетов.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Аэрофлот. - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Пассажиропоток "Аэрофлота" за январь-апрель не изменился
12 мая, 13:59
 
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