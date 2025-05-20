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Эксперт рассказал, как дивидендный сезон поможет российскому рынку акций

Эксперт рассказал, как дивидендный сезон поможет российскому рынку акций - 20.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как дивидендный сезон поможет российскому рынку акций

Дивидендный сезон может поддержать российский рынок акций в условиях неопределенности на глобальных рынках и высокой ключевой ставки Центробанка, рассказал РИА... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T15:52+0300

2025-05-20T15:52+0300

2025-05-20T15:52+0300

экономика

россия

мосбиржа

российский рынок акций

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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Дивидендный сезон может поддержать российский рынок акций в условиях неопределенности на глобальных рынках и высокой ключевой ставки Центробанка, рассказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Первая" Михаил Цагарели. "Дивидендный сезон 2025 может поддержать российский рынок акций. На фоне неопределенности на глобальных рынках и высокой ключевой ставки в России дивидендные истории выглядят привлекательной альтернативой для инвесторов, особенно в случае смягчения денежно-кредитной политики и подвижек по части переговоров", - рассказал эксперт. Индекс Мосбиржи, несмотря на волатильность, на середину мая торгуется близко к уровням начала года — около 2900 пунктов, несмотря на рост до 3371 пункта, а коррекция произошла как из-за отсутствия конкретики с точки зрения международной политики, так и под воздействием ожидания замедления глобальной экономики из-за тарифных войн, отмечает Цагарели. В связи с этим все больше внимания инвесторов привлекает к себе дивидендный сезон, добавляет аналитик. Сезон стартовал в апреле и продлится до августа. "В этот период компании выплачивают не только финальные дивиденды за прошедший год, но и промежуточные выплаты за первый квартал. По нашим оценкам, объем рекомендованных к выплате дивидендов на бумаги в свободном обращении (free-float) в ближайшие три месяца составит около 300 миллиардов рублей, причем основной объем придётся на август", - рассказал эксперт. "Это эквивалентно доли в 5% от текущего free-float российского рынка, который оценивается в 6,2 триллиона рублей", - добавил он. Исторически "голубые фишки" российского рынка демонстрировали предсказуемую дивидендную политику. Однако в этом году они удивляют: некоторые из них не только сохранили высокие выплаты, но и стали лидерами по доходности, добавляет он. Такая концентрация выплат создает денежный поток, способный поддержать спрос на акции в достаточно короткий промежуток времени, так как часть этих выплат может быть реинвестирована обратно в рынок, заключает Цагарели.

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россия, мосбиржа, российский рынок акций