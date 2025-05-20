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Российский рынок акций снижается во второй половине торгов вторника

Российский рынок акций снижается во второй половине торгов вторника - 20.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается во второй половине торгов вторника

Российский рынок акций продолжает снижение во второй половине торгов вторника на фоне геополитической неопределенности, следует из данных Московской биржи и... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T16:27+0300

2025-05-20T16:27+0300

2025-05-20T16:27+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций продолжает снижение во второй половине торгов вторника на фоне геополитической неопределенности, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.01 мск снижался на 1,32% - до 2 844,63 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевеет на 0,08%, до 65,5 доллара за баррель. "Вчерашние телефонные переговоры Трампа и Путина хотя и прошли, по словам обеих сторон, в позитивном ключе, но не привели к каким-то конкретным действиям, что вызвало классическую продажу на факте. Не помогли рынку даже сообщения о том, что Трамп на данный момент не хочет вводить новых санкций против РФ", - комментирует Сергей Кауфман из ФГ "Финам". При этом негатива добавили новости о новых санкциях со стороны ЕС и Великобритании, хотя их эффект без участия США, вероятно, будет ограниченным, добавил он. "Таким образом, геополитическая неопределенность осталась высокой, хотя и произошло некоторое сближение сторон в направлении перемирия. Тем не менее наши фондовые индикаторы сумели приостановить снижение в начале основных торгов, но развить хороший отскок пока не удается", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня находились в минусе, но отступили от минимумов сессии в ожидании новых геополитических сигналов. Инвесторы ждут новостей в отношении нового раунда переговоров по Украине и возможной встречи Путина и Трампа, в то же время осознавая усиление санкционного давления со стороны европейских стран", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес-капитал". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах снижения - акции "Фармсинтеза" (-2,68%), "Акрона" (-2,58%), "Мечела" (префы дешевеют на 1,91%, обыкновенные акции – на 1,83%), ОВК (-1,8%). "Против рынка растут привилегированные акции "Транснефти", прибавляющие 2,18%. Вероятно, инвесторы ждут скорой информации по дивидендам компании по итогам прошлого года, хотя дата совета директоров еще неизвестна", - рассказал Кауфман. В лидерах роста - акции "Полюса" (+1,9%), банка "Санкт-Петербург" (+0,96%), "Новабев групп" (+0,94%), "Вуш Холдинг" (+0,74%). ПРОГНОЗЫ В отсутствии позитивных новостей Кауфман из ФГ "Финам" ожидает закрытия рынка в "красной зоне". "Поддержку индексу Мосбиржи оказывает ослабление рубля, хотя оно является умеренным и неустойчивым. Если же эта тенденция усилится, а новостной фон будет хотя бы нейтральным, фондовый индикатор способен перейти к более устойчивой коррекции с ближайшей целью в районе сегодняшней вершины 2870 пунктов", - рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

https://1prime.ru/20250520/aktsii-857756267.html

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российский рынок акций, рынок, торги