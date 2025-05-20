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Российский рынок акций завершил основные торги в минусе

Российский рынок акций завершил основные торги в минусе - 20.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основные торги в минусе

Российский рынок акций завершил основные торги вторника заметным снижением, следует из данных Московской биржи. | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T19:10+0300

2025-05-20T19:10+0300

2025-05-20T19:10+0300

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мосбиржа

российский рынок акций

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги вторника заметным снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,05%, до 2 823,42 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,92%, до 1 164,46 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,92%, до 1 107,54 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent на 18.54 мск дешевел на 0,79%, до 65,02 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи во вторник торговался в умеренном минусе, бенчмарк опустился в середину диапазона 2800-2900 пунктов. Инвесторы нашли позитивные моменты в итогах вчерашнего общения президентов России и США, но, вероятно, рынок рассчитывал на более конкретные сигналы, в частности по треку урегулирования украинского конфликта", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Ситуация на валютном рынке и в ценах на нефть осталась практически неизменной – инвалюты хоть немного сегодня и подросли, но остаются у минимумов года, Brent курсирует у 65 долларов, добавил эксперт. "Итоги разговора президентов РФ и США были в целом позитивными, но особого прорыва, на который надеялся ряд инвесторов, не произошло. Это обусловило коррекцию российского рынка. При этом выходившие в течение дня новости о новых санкциях не оказали особо заметного влияния на широкий рынок, лишь на отдельные активы", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Эффект от опубликованных вечером данных за май, показавших неожиданный рост инфляционных ожиданий населения (что является аргументом против смягчения позиции ЦБ РФ), также пока не был ярко выраженным, добавил эксперт. ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста - привилегированные акции "Транснефти"(+1,49%), обыкновенные акции "Новабев групп" (+1,46%), банка "Санкт-Петербург" (+0,79%), "Вуш холдинга" (+0,43%). "В лидеры роста на фоне возобновившейся позитивной динамики биржевых цен на золото вышел "Полюс" (+2,25%). В аутсайдерах оказался перекупленный производитель минудобрений "Акрон" (-1,9%)", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции "Мечела" (префы дешевеют на 2,89%, обыкновенные - на 2,61%), Московского кредитного банка (-2,73%), "Абрау-Дюрсо" (-2,57%), "Фармсинтеза" (-2,4%). ПРОГНОЗЫ В целом в текущих условиях в среду индексу Мосбиржи может быть сложно уйти сильно выше отметки в 2850 пунктов без значимого геополитического позитива, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Без появления новых вводных со стороны геополитики 21 мая ожидаем боковой динамики индекса Мосбиржи в пределах 2800-2900 пунктов", - рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Мильчакова из Freedom Finance Global также ожидает индекс Мосбиржи 21 мая в диапазоне 2800-2900 пунктов.

https://1prime.ru/20250519/aktsii-857724453.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, российский рынок акций, снижение