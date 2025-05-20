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Мировая выплавка алюминия в апреле выросла на 2,2%
Мировая выплавка алюминия в апреле выросла на 2,2% - 20.05.2025, ПРАЙМ
Мировая выплавка алюминия в апреле выросла на 2,2%
Мировая выплавка алюминия в апреле текущего года выросла на 2,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,033 миллиона тонн, следует из... | 20.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Мировая выплавка алюминия в апреле текущего года выросла на 2,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,033 миллиона тонн, следует из материалов международной организации International Aluminium Institute (IAI). В том числе страны Европы и Россия за отчетный период произвели 578 тысяч тонн алюминия, что на 3% выше показателя годом ранее. Кроме того, выпуск металла в Китае составил 3,621 миллиона тонн металла (по зарегистрированным данным), что на 3,5% больше, чем годом ранее, при этом в государствах Азии (исключая Китай и Персидский залив) - 398 тысяч тонн (рост на 1,3%). Страны Океании (Австралия, Новая Зеландия) произвели в апреле 154 тысячи тонн (спад на 1,28%); Персидского залива - 505 тысяч тонн (минус 2,7%). Государства Африки увеличили выплавку алюминия на 5,6% - до 132 тысяч тонн. Предприятия Северной Америки за отчетный период сократили выпуск металла на 1,5% - до 326 тысяч тонн, в то же время Южная Америка нарастила производство алюминия на 1,6% - до 125 тысяч тонн. Организация International Aluminium Institute (IAI) была создана в 1972 году, в нее входят мировые компании по добыче бокситов, глинозема и алюминия во всех основных регионах-производителях, например Rio Tinto, "Русал", Alcoa, Mitsubishi Corporation, Nippon Light Metal Holding, Aluminum Corporation of China и другие предприятия.
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Мировая выплавка алюминия в апреле выросла на 2,2%
IAI: мировая выплавка алюминия в апреле выросла на 2,2%
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Мировая выплавка алюминия в апреле текущего года выросла на 2,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,033 миллиона тонн, следует из материалов международной организации International Aluminium Institute (IAI).
В том числе страны Европы и Россия за отчетный период произвели 578 тысяч тонн алюминия, что на 3% выше показателя годом ранее. Кроме того, выпуск металла в Китае составил 3,621 миллиона тонн металла (по зарегистрированным данным), что на 3,5% больше, чем годом ранее, при этом в государствах Азии (исключая Китай и Персидский залив) - 398 тысяч тонн (рост на 1,3%).
Страны Океании (Австралия, Новая Зеландия) произвели в апреле 154 тысячи тонн (спад на 1,28%); Персидского залива - 505 тысяч тонн (минус 2,7%). Государства Африки увеличили выплавку алюминия на 5,6% - до 132 тысяч тонн.
Предприятия Северной Америки за отчетный период сократили выпуск металла на 1,5% - до 326 тысяч тонн, в то же время Южная Америка нарастила производство алюминия на 1,6% - до 125 тысяч тонн.
Организация International Aluminium Institute (IAI) была создана в 1972 году, в нее входят мировые компании по добыче бокситов, глинозема и алюминия во всех основных регионах-производителях, например Rio Tinto, "Русал", Alcoa, Mitsubishi Corporation, Nippon Light Metal Holding, Aluminum Corporation of China и другие предприятия.
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