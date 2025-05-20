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Иран пока не дал согласия на дату пятого раунда переговоров с США

Иран пока не дал согласия на дату пятого раунда переговоров с США - 20.05.2025, ПРАЙМ

Иран пока не дал согласия на дату пятого раунда переговоров с США

Иранская сторона пока не дала согласия на предложенную дату пятого раунда переговоров с США по ядерной программе Тегерана, заявил во вторник глава МИД исламской | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T15:27+0300

2025-05-20T15:27+0300

2025-05-20T15:33+0300

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ТЕГЕРАН, 20 мая – ПРАЙМ. Иранская сторона пока не дала согласия на предложенную дату пятого раунда переговоров с США по ядерной программе Тегерана, заявил во вторник глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дата проведения пятого раунда переговоров Ирана и США по ядерной проблематике определена, но ждет своего утверждения, по его словам, о ней вскоре будет объявлено. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники также сообщала, что пятый раунд переговоров Тегерана и Вашингтона может состояться в Риме с 24 по 25 мая."Дата пятого раунда переговоров (с США – ред.) предложена, но мы пока не дали согласия", - сказал Аракчи, слова которого приводит иранское издание Etemad Online.Иран и США провели четыре раунда непрямых переговоров. Последний из них прошел 11 мая в Омане. Глава МИД Ирана по его итогам сообщил, что позиции сторон сблизились, а в переговорном процессе "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

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