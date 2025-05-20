https://1prime.ru/20250520/armeniya-857762274.html

В МИД Армении заявили о бесповоротном выборе республики в сторону Европы

В МИД Армении заявили о бесповоротном выборе республики в сторону Европы - 20.05.2025, ПРАЙМ

В МИД Армении заявили о бесповоротном выборе республики в сторону Европы

Глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил во вторник, что Ереван сделал бесповоротный выбор в сторону Европы. | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T18:40+0300

2025-05-20T18:40+0300

2025-05-20T18:40+0300

политика

европа

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ЕРЕВАН, 20 мая - ПРАЙМ. Глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил во вторник, что Ереван сделал бесповоротный выбор в сторону Европы. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. "Мы переживаем решающий момент. Армения сделала бесповоротный выбор: в сторону демократии, в сторону мира, в сторону Европы. Мы уверены, что наши европейские партнеры ответят на эти решительные шаги столь же смелым и стратегическим взаимодействием, укрепляя по-настоящему взаимное и преобразующее партнерство", - заявил Мирзоян, выступая на открытии регионального собрания послов Европейского союза в Восточной Европе и Центральной Азии в Ереване. По его словам, Ереван стремится не только к поддержке, но и к партнерству, не только к поощрению, но и к постоянному взаимодействию. "Давайте строить наше сотрудничество на общих ценностях и предпринимать смелые и творческие шаги для стабильности, устойчивости и процветания нашего региона и за его пределами", - отметил Мирзоян. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.

https://1prime.ru/20250503/armeniya-857248156.html

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