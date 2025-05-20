https://1prime.ru/20250520/armeniya-857762274.html
В МИД Армении заявили о бесповоротном выборе республики в сторону Европы
В МИД Армении заявили о бесповоротном выборе республики в сторону Европы - 20.05.2025, ПРАЙМ
В МИД Армении заявили о бесповоротном выборе республики в сторону Европы
Глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил во вторник, что Ереван сделал бесповоротный выбор в сторону Европы. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T18:40+0300
2025-05-20T18:40+0300
2025-05-20T18:40+0300
политика
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:876:4000:3126_1920x0_80_0_0_0461ab41a1d9bf8dfb59d6f0dd519230.jpg
ЕРЕВАН, 20 мая - ПРАЙМ. Глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил во вторник, что Ереван сделал бесповоротный выбор в сторону Европы. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. "Мы переживаем решающий момент. Армения сделала бесповоротный выбор: в сторону демократии, в сторону мира, в сторону Европы. Мы уверены, что наши европейские партнеры ответят на эти решительные шаги столь же смелым и стратегическим взаимодействием, укрепляя по-настоящему взаимное и преобразующее партнерство", - заявил Мирзоян, выступая на открытии регионального собрания послов Европейского союза в Восточной Европе и Центральной Азии в Ереване. По его словам, Ереван стремится не только к поддержке, но и к партнерству, не только к поощрению, но и к постоянному взаимодействию. "Давайте строить наше сотрудничество на общих ценностях и предпринимать смелые и творческие шаги для стабильности, устойчивости и процветания нашего региона и за его пределами", - отметил Мирзоян. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
https://1prime.ru/20250503/armeniya-857248156.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:501:4000:3501_1920x0_80_0_0_9809c544ef9478d56dff6bcb2f7a07de.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа
В МИД Армении заявили о бесповоротном выборе республики в сторону Европы
Глава МИД Мирзоян: Армения сделала бесповоротный выбор в сторону Европы
ЕРЕВАН, 20 мая - ПРАЙМ. Глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил во вторник, что Ереван сделал бесповоротный выбор в сторону Европы.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением.
"Мы переживаем решающий момент. Армения сделала бесповоротный выбор: в сторону демократии, в сторону мира, в сторону Европы. Мы уверены, что наши европейские партнеры ответят на эти решительные шаги столь же смелым и стратегическим взаимодействием, укрепляя по-настоящему взаимное и преобразующее партнерство", - заявил Мирзоян, выступая на открытии регионального собрания послов Европейского союза в Восточной Европе и Центральной Азии в Ереване.
По его словам, Ереван стремится не только к поддержке, но и к партнерству, не только к поощрению, но и к постоянному взаимодействию. "Давайте строить наше сотрудничество на общих ценностях и предпринимать смелые и творческие шаги для стабильности, устойчивости и процветания нашего региона и за его пределами", - отметил Мирзоян.
Посол России сделал заявление относительно "второго фронта" в Армении
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.