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"Росатом" и "Роскосмос" подготовили проект по космическому атому

"Росатом" и "Роскосмос" подготовили проект по космическому атому - 20.05.2025, ПРАЙМ

"Росатом" и "Роскосмос" подготовили проект по космическому атому

"Росатом" и "Роскосмос" подготовили федеральный проект по космическому атому, о нем доложат на стратегической сессии, которую проведёт премьер-министр РФ Михаил | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T10:42+0300

2025-05-20T10:42+0300

2025-05-20T10:42+0300

технологии

россия

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михаил мишустин

алексей лихачев

роскосмос

росатом

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. "Росатом" и "Роскосмос" подготовили федеральный проект по космическому атому, о нем доложат на стратегической сессии, которую проведёт премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщил гендиректор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Сегодня большая стратегическая сессия, Михаил Владимирович (Мишустин) проводит, по космосу. Хотим доложить, что мы вместе с Дмитрием Владимировичем Бакановым, руководителем "Роскосмоса", подготовили отдельный федеральный проект, называется "Космический атом". Он посвящен применению наших технологий как в околоземном пространстве, в частности, в лунном проекте, так и перспективным разработкам по дальнему космосу. Его сегодня надо будет доложить", - сказал Лихачев во вторник на расширенном заседании комитета Совета федерации РФ по экономической политике.

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технологии, россия, рф, михаил мишустин, алексей лихачев, роскосмос, росатом