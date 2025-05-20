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"Росатом" и "Роскосмос" подготовили проект по космическому атому
"Росатом" и "Роскосмос" подготовили проект по космическому атому - 20.05.2025, ПРАЙМ
"Росатом" и "Роскосмос" подготовили проект по космическому атому
"Росатом" и "Роскосмос" подготовили федеральный проект по космическому атому, о нем доложат на стратегической сессии, которую проведёт премьер-министр РФ Михаил | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T10:42+0300
2025-05-20T10:42+0300
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технологии
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. "Росатом" и "Роскосмос" подготовили федеральный проект по космическому атому, о нем доложат на стратегической сессии, которую проведёт премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщил гендиректор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Сегодня большая стратегическая сессия, Михаил Владимирович (Мишустин) проводит, по космосу. Хотим доложить, что мы вместе с Дмитрием Владимировичем Бакановым, руководителем "Роскосмоса", подготовили отдельный федеральный проект, называется "Космический атом". Он посвящен применению наших технологий как в околоземном пространстве, в частности, в лунном проекте, так и перспективным разработкам по дальнему космосу. Его сегодня надо будет доложить", - сказал Лихачев во вторник на расширенном заседании комитета Совета федерации РФ по экономической политике.
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технологии, россия, рф, михаил мишустин, алексей лихачев, роскосмос, росатом
Технологии, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Алексей Лихачев, Роскосмос, Росатом
"Росатом" и "Роскосмос" подготовили проект по космическому атому
Лихачев: "Росатом" и "Роскосмос" представят федеральный проект по космическому атому
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. "Росатом" и "Роскосмос" подготовили федеральный проект по космическому атому, о нем доложат на стратегической сессии, которую проведёт премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщил гендиректор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Сегодня большая стратегическая сессия, Михаил Владимирович (Мишустин) проводит, по космосу. Хотим доложить, что мы вместе с Дмитрием Владимировичем Бакановым, руководителем "Роскосмоса", подготовили отдельный федеральный проект, называется "Космический атом". Он посвящен применению наших технологий как в околоземном пространстве, в частности, в лунном проекте, так и перспективным разработкам по дальнему космосу. Его сегодня надо будет доложить", - сказал Лихачев во вторник на расширенном заседании комитета Совета федерации РФ по экономической политике.
"Росатом" начал изготовление оборудования для малой АЭС в Узбекистане