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Фондовые индексы АТР преимущественно растут после решений ЦБ Китая - 20.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250520/atr-857734673.html
Фондовые индексы АТР преимущественно растут после решений ЦБ Китая
Фондовые индексы АТР преимущественно растут после решений ЦБ Китая - 20.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР преимущественно растут после решений ЦБ Китая
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно растут после выхода решений Народного банка Китая... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T08:04+0300
2025-05-20T08:04+0300
экономика
рынок
торги
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно растут после выхода решений Народного банка Китая (Центробанка), свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,38%, до 3 380,45 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,85%, до 2 010,18 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,33%, до 23 643 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,03%, до 2 602,74 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 поднимался на 0,48%, до 8 334,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,24%, до 37 587,5 пункта. Во вторник инвесторы оценивают решения Народного банка Китая. Так, регулятор впервые с октября 2024 года понизил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - с 3,1% до 3%. При этом пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, во вторник была снижена с 3,6% до 3,5%. "Снижение процентных ставок по основным кредитам в стране во вторник следовало за действиями Народного банка Китая, предпринятыми ранее в этом месяце, и соответствует стремлениям главы банка Пань Гуншэна (Pan Gongsheng) поддержать экономику с помощью широкого, но умеренного, смягчения", - считает аналитик агентства Блумберг Дэвид Цюй (David Qu).
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рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, атр, китай
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион, АТР, КИТАЙ
08:04 20.05.2025
 
Фондовые индексы АТР преимущественно растут после решений ЦБ Китая

Фондовые индексы АТР растут во вторник утром после выхода решений ЦБ Китая

Фондовые индексы крупнейших площадок АТР завершили неделю ростом на новостях из Испании
Фондовые индексы крупнейших площадок АТР завершили неделю ростом на новостях из Испании
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно растут после выхода решений Народного банка Китая (Центробанка), свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,38%, до 3 380,45 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,85%, до 2 010,18 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,33%, до 23 643 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,03%, до 2 602,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,48%, до 8 334,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,24%, до 37 587,5 пункта.
Во вторник инвесторы оценивают решения Народного банка Китая. Так, регулятор впервые с октября 2024 года понизил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - с 3,1% до 3%.
При этом пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, во вторник была снижена с 3,6% до 3,5%.
"Снижение процентных ставок по основным кредитам в стране во вторник следовало за действиями Народного банка Китая, предпринятыми ранее в этом месяце, и соответствует стремлениям главы банка Пань Гуншэна (Pan Gongsheng) поддержать экономику с помощью широкого, но умеренного, смягчения", - считает аналитик агентства Блумберг Дэвид Цюй (David Qu).
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
Основные фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно
Вчера, 12:41
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыАзиатско-Тихоокеанский регионАТРКИТАЙ
 
 
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