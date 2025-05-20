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Фондовые индексы АТР преимущественно растут после решений ЦБ Китая

Фондовые индексы АТР преимущественно растут после решений ЦБ Китая - 20.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР преимущественно растут после решений ЦБ Китая

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно растут после выхода решений Народного банка Китая... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T08:04+0300

2025-05-20T08:04+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно растут после выхода решений Народного банка Китая (Центробанка), свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,38%, до 3 380,45 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,85%, до 2 010,18 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,33%, до 23 643 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,03%, до 2 602,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,48%, до 8 334,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,24%, до 37 587,5 пункта. Во вторник инвесторы оценивают решения Народного банка Китая. Так, регулятор впервые с октября 2024 года понизил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - с 3,1% до 3%. При этом пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, во вторник была снижена с 3,6% до 3,5%. "Снижение процентных ставок по основным кредитам в стране во вторник следовало за действиями Народного банка Китая, предпринятыми ранее в этом месяце, и соответствует стремлениям главы банка Пань Гуншэна (Pan Gongsheng) поддержать экономику с помощью широкого, но умеренного, смягчения", - считает аналитик агентства Блумберг Дэвид Цюй (David Qu).

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рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, атр, китай