https://1prime.ru/20250520/atr-857746823.html
Биржи АТР преимущественно выросли после снижения ставок центробанков
Биржи АТР преимущественно выросли после снижения ставок центробанков - 20.05.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР преимущественно выросли после снижения ставок центробанков
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно выросли после того, как китайский и австралийский центробанки... | 20.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно выросли после того, как китайский и австралийский центробанки понизили ставки, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,38% - до 3 380,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,84%, до 2 009,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,49%, до 23 681,48 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,06% - до 2 601,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,58% - до 8 343,3 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 0,08% - до 37 529,49 пункта. Ранее в ходе торгов Народный банк Китая (Центробанк) впервые с октября 2024 года понизил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - до 3% с 3,1%, как и ожидали аналитики. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, во вторник была ожидаемо снижена до 3,5% с 3,6%. Кроме того, Резервный банк Австралии по итогам заседания во вторник понизил учетную ставку до 3,85% с 4,1%, как и прогнозировалось. Австралийский регулятор отметил, что инфляция значительно ослабела с пиковых значений 2022 года, а также указал на неопределенность в мировой экономике и геополитике. Аналитики отмечают и влияние ослабления торговых рисков. "В последнее время азиатские акции растут благодаря ослаблению торговой напряженности между США и Китаем... и возобновлению объемов торговли в сфере ИИ, особенно полупроводниками и облачными технологиями", - сказал агентству Блумберг портфельный менеджер Allspring Global Investments в Сингапуре Гэри Тан (Gary Tan). Рынки также обратили внимание на новости о торговле Японии и США. Ранее во вторник телеканал NHK передал, что министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава, который уже дважды представлял страну на переговорах с США по пошлинам, вылетит в Вашингтон 23 мая для проведения новой встречи. Предполагается, что переговоры состоятся 24 мая. Как ожидается, Акадзава будет вновь добиваться пересмотра ряда мер, включая пошлины на автомобили.
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рынок, торги, индексы, сша, япония, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, ЯПОНИЯ, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
Биржи АТР преимущественно выросли после снижения ставок центробанков
Биржи АТР преимущественно выросли на фоне снижения ставок центробанков Китая
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно выросли после того, как китайский и австралийский центробанки понизили ставки, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,38% - до 3 380,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,84%, до 2 009,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,49%, до 23 681,48 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,06% - до 2 601,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,58% - до 8 343,3 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 0,08% - до 37 529,49 пункта.
Ранее в ходе торгов Народный банк Китая (Центробанк) впервые с октября 2024 года понизил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - до 3% с 3,1%, как и ожидали аналитики. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, во вторник была ожидаемо снижена до 3,5% с 3,6%.
Кроме того, Резервный банк Австралии по итогам заседания во вторник понизил учетную ставку до 3,85% с 4,1%, как и прогнозировалось. Австралийский регулятор отметил, что инфляция значительно ослабела с пиковых значений 2022 года, а также указал на неопределенность в мировой экономике и геополитике.
Аналитики отмечают и влияние ослабления торговых рисков. "В последнее время азиатские акции растут благодаря ослаблению торговой напряженности между США и Китаем... и возобновлению объемов торговли в сфере ИИ, особенно полупроводниками и облачными технологиями", - сказал агентству Блумберг портфельный менеджер Allspring Global Investments в Сингапуре Гэри Тан (Gary Tan).
Рынки также обратили внимание на новости о торговле Японии и США. Ранее во вторник телеканал NHK передал, что министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава, который уже дважды представлял страну на переговорах с США по пошлинам, вылетит в Вашингтон 23 мая для проведения новой встречи. Предполагается, что переговоры состоятся 24 мая. Как ожидается, Акадзава будет вновь добиваться пересмотра ряда мер, включая пошлины на автомобили.
Основные фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно