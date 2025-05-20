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Биржи АТР преимущественно выросли после снижения ставок центробанков - 20.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250520/atr-857746823.html
Биржи АТР преимущественно выросли после снижения ставок центробанков
Биржи АТР преимущественно выросли после снижения ставок центробанков - 20.05.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР преимущественно выросли после снижения ставок центробанков
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно выросли после того, как китайский и австралийский центробанки... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T12:50+0300
2025-05-20T12:50+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно выросли после того, как китайский и австралийский центробанки понизили ставки, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,38% - до 3 380,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,84%, до 2 009,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,49%, до 23 681,48 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,06% - до 2 601,8 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 поднялся на 0,58% - до 8 343,3 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 0,08% - до 37 529,49 пункта. Ранее в ходе торгов Народный банк Китая (Центробанк) впервые с октября 2024 года понизил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - до 3% с 3,1%, как и ожидали аналитики. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, во вторник была ожидаемо снижена до 3,5% с 3,6%. Кроме того, Резервный банк Австралии по итогам заседания во вторник понизил учетную ставку до 3,85% с 4,1%, как и прогнозировалось. Австралийский регулятор отметил, что инфляция значительно ослабела с пиковых значений 2022 года, а также указал на неопределенность в мировой экономике и геополитике. Аналитики отмечают и влияние ослабления торговых рисков. "В последнее время азиатские акции растут благодаря ослаблению торговой напряженности между США и Китаем... и возобновлению объемов торговли в сфере ИИ, особенно полупроводниками и облачными технологиями", - сказал агентству Блумберг портфельный менеджер Allspring Global Investments в Сингапуре Гэри Тан (Gary Tan). Рынки также обратили внимание на новости о торговле Японии и США. Ранее во вторник телеканал NHK передал, что министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава, который уже дважды представлял страну на переговорах с США по пошлинам, вылетит в Вашингтон 23 мая для проведения новой встречи. Предполагается, что переговоры состоятся 24 мая. Как ожидается, Акадзава будет вновь добиваться пересмотра ряда мер, включая пошлины на автомобили.
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рынок, торги, индексы, сша, япония, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, ЯПОНИЯ, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
12:50 20.05.2025
 
Биржи АТР преимущественно выросли после снижения ставок центробанков

Биржи АТР преимущественно выросли на фоне снижения ставок центробанков Китая

© AFP / STRБиржевые торги
Биржевые торги - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© AFP / STR
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно выросли после того, как китайский и австралийский центробанки понизили ставки, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,38% - до 3 380,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,84%, до 2 009,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,49%, до 23 681,48 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,06% - до 2 601,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,58% - до 8 343,3 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 0,08% - до 37 529,49 пункта.
Ранее в ходе торгов Народный банк Китая (Центробанк) впервые с октября 2024 года понизил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - до 3% с 3,1%, как и ожидали аналитики. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, во вторник была ожидаемо снижена до 3,5% с 3,6%.
Кроме того, Резервный банк Австралии по итогам заседания во вторник понизил учетную ставку до 3,85% с 4,1%, как и прогнозировалось. Австралийский регулятор отметил, что инфляция значительно ослабела с пиковых значений 2022 года, а также указал на неопределенность в мировой экономике и геополитике.
Аналитики отмечают и влияние ослабления торговых рисков. "В последнее время азиатские акции растут благодаря ослаблению торговой напряженности между США и Китаем... и возобновлению объемов торговли в сфере ИИ, особенно полупроводниками и облачными технологиями", - сказал агентству Блумберг портфельный менеджер Allspring Global Investments в Сингапуре Гэри Тан (Gary Tan).
Рынки также обратили внимание на новости о торговле Японии и США. Ранее во вторник телеканал NHK передал, что министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава, который уже дважды представлял страну на переговорах с США по пошлинам, вылетит в Вашингтон 23 мая для проведения новой встречи. Предполагается, что переговоры состоятся 24 мая. Как ожидается, Акадзава будет вновь добиваться пересмотра ряда мер, включая пошлины на автомобили.
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
Основные фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно
Вчера, 12:41
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШАЯПОНИЯShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
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