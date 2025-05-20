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Биржи АТР преимущественно выросли после снижения ставок центробанков

Биржи АТР преимущественно выросли после снижения ставок центробанков - 20.05.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР преимущественно выросли после снижения ставок центробанков

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно выросли после того, как китайский и австралийский центробанки... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T12:50+0300

2025-05-20T12:50+0300

2025-05-20T12:50+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно выросли после того, как китайский и австралийский центробанки понизили ставки, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,38% - до 3 380,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,84%, до 2 009,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,49%, до 23 681,48 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,06% - до 2 601,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,58% - до 8 343,3 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 0,08% - до 37 529,49 пункта. Ранее в ходе торгов Народный банк Китая (Центробанк) впервые с октября 2024 года понизил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - до 3% с 3,1%, как и ожидали аналитики. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, во вторник была ожидаемо снижена до 3,5% с 3,6%. Кроме того, Резервный банк Австралии по итогам заседания во вторник понизил учетную ставку до 3,85% с 4,1%, как и прогнозировалось. Австралийский регулятор отметил, что инфляция значительно ослабела с пиковых значений 2022 года, а также указал на неопределенность в мировой экономике и геополитике. Аналитики отмечают и влияние ослабления торговых рисков. "В последнее время азиатские акции растут благодаря ослаблению торговой напряженности между США и Китаем... и возобновлению объемов торговли в сфере ИИ, особенно полупроводниками и облачными технологиями", - сказал агентству Блумберг портфельный менеджер Allspring Global Investments в Сингапуре Гэри Тан (Gary Tan). Рынки также обратили внимание на новости о торговле Японии и США. Ранее во вторник телеканал NHK передал, что министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава, который уже дважды представлял страну на переговорах с США по пошлинам, вылетит в Вашингтон 23 мая для проведения новой встречи. Предполагается, что переговоры состоятся 24 мая. Как ожидается, Акадзава будет вновь добиваться пересмотра ряда мер, включая пошлины на автомобили.

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рынок, торги, индексы, сша, япония, shenzhen composite, hang seng index, kospi