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Авиакомпании в России обяжут размещать рядом родителей и всех их детей
Авиакомпании в России обяжут размещать рядом родителей и всех их детей - 20.05.2025, ПРАЙМ
Авиакомпании в России обяжут размещать рядом родителей и всех их детей
Авиакомпании РФ вскоре будут обязаны размещать на борту самолета родителей и всех их детей на соседних местах в непосредственной близости друг от друга, если в... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T15:13+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Авиакомпании РФ вскоре будут обязаны размещать на борту самолета родителей и всех их детей на соседних местах в непосредственной близости друг от друга, если в блоке кресел для этого недостаточно мест, сообщила директор юридического департамента "Аэрофлота" Анна Хомякова на XIII Петербургском международном юридическом форуме. Минтранс РФ в прошлом году вместе с авиакомпаниями реализовал инициативу по размещению детей рядом с родителями в самолетах. Основной принцип рассадки - один ребенок рядом с одним взрослым в одном ряду, не разделенном проходами. Этот приказ вступил в силу 20 января. "В начале этого года были согласованы дополнительные преимущества для пассажиров с детьми. При наличии двух и более детей и отсутствии достаточного количества мест в блоке кресел допускается предоставление пассажирам соседних мест в непосредственной близости друг от друга. Все эти положения либо уже закреплены, либо в ближайшее время будут внесены в законодательство и будут подлежать обязательному применению авиакомпаниями", - сообщила Хомякова. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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Авиакомпании в России обяжут размещать рядом родителей и всех их детей
"Аэрофлот": авиакомпании вскоре обяжут размещать рядом родителей и всех их детей
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Авиакомпании РФ вскоре будут обязаны размещать на борту самолета родителей и всех их детей на соседних местах в непосредственной близости друг от друга, если в блоке кресел для этого недостаточно мест, сообщила директор юридического департамента "Аэрофлота" Анна Хомякова на XIII Петербургском международном юридическом форуме.
Минтранс РФ в прошлом году вместе с авиакомпаниями реализовал инициативу по размещению детей рядом с родителями в самолетах. Основной принцип рассадки - один ребенок рядом с одним взрослым в одном ряду, не разделенном проходами. Этот приказ вступил в силу 20 января.
"В начале этого года были согласованы дополнительные преимущества для пассажиров с детьми. При наличии двух и более детей и отсутствии достаточного количества мест в блоке кресел допускается предоставление пассажирам соседних мест в непосредственной близости друг от друга. Все эти положения либо уже закреплены, либо в ближайшее время будут внесены в законодательство и будут подлежать обязательному применению авиакомпаниями", - сообщила Хомякова.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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