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Продажи УАЗ в России в апреле снизились на 24%

Продажи УАЗ в России в апреле снизились на 24% - 20.05.2025, ПРАЙМ

Продажи УАЗ в России в апреле снизились на 24%

Продажи новых автомобилей отечественной марки УАЗ в России в апреле 2025 года снизились на 24% в годовом выражении и составили 2,1 тысячи машин, сообщило... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T15:00+0300

2025-05-20T15:00+0300

2025-05-20T15:00+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей отечественной марки УАЗ в России в апреле 2025 года снизились на 24% в годовом выражении и составили 2,1 тысячи машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Согласно данным агентства "Автостат", по итогам апреля 2025 года в России было реализовано 2,1 тысячи новых автомобилей УАЗ. Это на 24% меньше, чем в том же месяце прошлого года", - говорится в сообщении. Аналитики уточняют, что наибольший объем продаж пришелся на семейство коммерческих машин СГР (малотоннажные грузовики), которые составили 928 автомобилей, или 44,2% от всех продаж бренда. Продажи внедорожника УАЗ "Патриот" в апреле составили 583 штуки, легкого грузовика "Профи" - 325 штук, а "Пикапа" - 211 авто. В пятерку лидеров с показателем в 51 экземпляр также вошел внедорожник "Хантер". "Что касается итогов четырех месяцев нынешнего года, то за этот период в РФ было продано 7 тысяч новых автомобилей УАЗ - на 32% меньше, чем в январе-апреле 2024", - добавили в "Автостате".

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