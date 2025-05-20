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Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 апреля 2025 года

Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 апреля 2025 года - 20.05.2025, ПРАЙМ

Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 апреля 2025 года

Эксперты РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провели исследование и подготовили рейтинг крупнейших банков по объему активов на 1 апреля 2025 года. | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T16:00+0300

2025-05-20T16:00+0300

2025-05-20T16:00+0300

финансы

банки

риа рейтинг

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Эксперты РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провели исследование и подготовили рейтинг крупнейших банков по объему активов на 1 апреля 2025 года.Российский банковский сектор в начале 2025 года характеризовался достаточно сильным снижением активов. Объем чистых активов за январь-март 2025 года в реальном выражении снизился на 1,2%. Для сравнения, последний раз более быстрые темпы снижения активов в квартальном разрезе наблюдались в начале 2018 года, когда активы уменьшились на 1,6%. Снижение чистых активов в первом квартале 2025 года в большей степени связано с сокращением межбанковского и корпоративного кредитования. В абсолютном выражении чистые активы российских банков в первом квартале 2025 года снизились до 192,3 триллионов рублей против 199,3 триллиона рублей на 1 января 2025 года.Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, аналитики Центра экономических исследований "РИА Рейтинг" провели анализ и подготовили рейтинг крупнейших банков России по объему нетто-активов* на 1 апреля 2025 года. В рейтинге представлены данные по 337 кредитным организациям России, имеющим лицензии на 20 мая 2025 года, и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.Согласно результатам исследования, прирост нетто-активов в первом квартале 2025 года в номинальном выражении продемонстрировали 144 кредитные организации или 42,7% банков из рейтинга. Для сравнения, в первом квартале 2021 года прирост наблюдался у 39,8% банков, а в первом квартале 2022 года – более 50%. Таким образом, доля банков с приростом, учитывая общее снижение активов, находится на относительно высоком уровне.В абсолютных величинах наибольший прирост нетто-активов в начале 2025 года был у БМ-Банка (+1,5 триллиона рублей). При этом с начала года активы БМ-Банка выросли почти в 4 раза. Стремительный рост связан с присоединением банков "Открытие" и Саровбизнесбанк, которое произошло в начале 2025 года. Вторым по объему прироста активов стал ТБанк (+0,8 триллиона рублей). На третьем и четвертом местах по приросту активов в первом квартале 2025 года находятся НРБанк (+0,2 триллиона рублей) и банк ЦентроКредит (+61 миллиард рублей).Наибольший относительный прирост нетто-активов среди ста крупнейших кредитных организаций в первом квартале 2025 года продемонстрировал БМ-Банк, который позволил ему подняться в рейтинге с 23 до 11 места. Вторым по темпам прироста в текущем рейтинге стал НРБанк (+88%), третьим – ЦентроКредит (+55%). Стоит отметить, что еще у шести из ста крупнейших банков нетто-активы в первом квартале выросли на 10-30%.Вместе с тем, наибольшее снижение нетто-активов среди ста крупнейших банков в первом квартале 2025 года наблюдалось у Драйв Клик Банк, активы которого снизились на 59%. Снижение активов у этого банка связанно с реорганизацией бизнеса и передачей активов Сбербанку. Второе место по темпам снижения активов заняла НКО АО НРД, сокращение активов которой составило 35%. Замыкает тройку банков с наибольшим снижением активов НКО "Мобильная карта", у которой активы сократились на 28%.*Оценка РИА Рейтинг по собственной методикеРейтинг банков по объему активов на 1 апреля 2025 года в PDF-формате >>

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