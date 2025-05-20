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Кипрскую компанию исключили из числа собственников курской хлебной базы - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Кипрскую компанию исключили из числа собственников курской хлебной базы
Кипрскую компанию исключили из числа собственников курской хлебной базы - 20.05.2025, ПРАЙМ
Кипрскую компанию исключили из числа собственников курской хлебной базы
Курский арбитражный суд удовлетворил иск одного из владельцев ООО "Корпорация Курская хлебная база №24" об исключении из числа собственников зарегистрированной... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T15:49+0300
2025-05-20T15:49+0300
экономика
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кипр
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КУРСК, 20 мая - ПРАЙМ. Курский арбитражный суд удовлетворил иск одного из владельцев ООО "Корпорация Курская хлебная база №24" об исключении из числа собственников зарегистрированной на Кипре Xepo Investments Ltd в связи с неисполнением иностранным юридическим лицом своих обязанностей, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. "Арбитражный суд Курской области принял решение об исключении из числа участников российского общества иностранного юридического лица. Гражданин Российской Федерации, являющийся участником ООО "Корпорация Курская хлебная база №24", обратился в арбитражный суд Курской области с исковым заявлением об исключении Xepo Investments Ltd, зарегистрированного на Кипре, из числа участников общества по причине неисполнения иностранным юридическим лицом своих обязанностей, причинении тем самым существенного ущерба обществу", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов. Как отмечается в сообщении, в ходе рассмотрения дела установлено, что в результате непредставления ответчиком своих учредительных документов по запросу третьего лица "Корпорация Курская хлебная база №24" была привлечена к ответственности в виде штрафа. "В соответствии со статьей 67 ГК РФ участник хозяйственного товарищества или общества вправе требовать исключения другого участника из общества в судебном порядке, если он своими действиями (бездействием) причинил существенный вред либо иным образом затрудняет деятельность и достижение целей, в том числе грубо нарушая свои обязанности", - говорится в сообщении. Как следует из процесса рассмотрения дела, ответчик пояснял, что в связи со сложной международной обстановкой и прекращением торговых отношений между Российской Федерацией и Республикой Кипр он больше не имеет интереса принимать участие в деятельности общества. "С учетом изложенного исковые требования судом удовлетворены. Решение вступило в законную силу", - сообщили в пресс-службе.
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бизнес, россия, кипр
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИПР
15:49 20.05.2025
 
Кипрскую компанию исключили из числа собственников курской хлебной базы

Xepo Investments Ltd исключили из числа собственников курской хлебной базы

© fotolia.com / apops%Судья
%Судья - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© fotolia.com / apops
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КУРСК, 20 мая - ПРАЙМ. Курский арбитражный суд удовлетворил иск одного из владельцев ООО "Корпорация Курская хлебная база №24" об исключении из числа собственников зарегистрированной на Кипре Xepo Investments Ltd в связи с неисполнением иностранным юридическим лицом своих обязанностей, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
"Арбитражный суд Курской области принял решение об исключении из числа участников российского общества иностранного юридического лица. Гражданин Российской Федерации, являющийся участником ООО "Корпорация Курская хлебная база №24", обратился в арбитражный суд Курской области с исковым заявлением об исключении Xepo Investments Ltd, зарегистрированного на Кипре, из числа участников общества по причине неисполнения иностранным юридическим лицом своих обязанностей, причинении тем самым существенного ущерба обществу", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов.
Как отмечается в сообщении, в ходе рассмотрения дела установлено, что в результате непредставления ответчиком своих учредительных документов по запросу третьего лица "Корпорация Курская хлебная база №24" была привлечена к ответственности в виде штрафа.
"В соответствии со статьей 67 ГК РФ участник хозяйственного товарищества или общества вправе требовать исключения другого участника из общества в судебном порядке, если он своими действиями (бездействием) причинил существенный вред либо иным образом затрудняет деятельность и достижение целей, в том числе грубо нарушая свои обязанности", - говорится в сообщении.
Как следует из процесса рассмотрения дела, ответчик пояснял, что в связи со сложной международной обстановкой и прекращением торговых отношений между Российской Федерацией и Республикой Кипр он больше не имеет интереса принимать участие в деятельности общества.
"С учетом изложенного исковые требования судом удовлетворены. Решение вступило в законную силу", - сообщили в пресс-службе.
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