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"Последняя модификация". В США объявили о создании новой термоядерной бомбы

"Последняя модификация". В США объявили о создании новой термоядерной бомбы - 20.05.2025, ПРАЙМ

"Последняя модификация". В США объявили о создании новой термоядерной бомбы

В США создан первый экземпляр модифицированной термоядерной бомбы В61-12, получившей индекс В61-13, передает Национальное агентство по ядерной безопасности... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T15:31+0300

2025-05-20T15:31+0300

2025-05-20T15:37+0300

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сша

атомная бомба

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. В США создан первый экземпляр модифицированной термоядерной бомбы В61-12, получившей индекс В61-13, передает Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA), ссылаясь на министра энергетики страны Криса Райта.Как сообщает официальный сайт NNSA, агентство завершило работы по созданию первой бомбы свободного падения B61-13, которая является последней модификацией ядерного оружия из семейства B61.При этом отмечается, что работы над новым ядерным боеприпасом были закончены на год раньше запланированного срока. Согласно утвержденному графику, они должны были закончиться лишь весной следующего года.Также указывается, что Пентагон вооружит новыми бомбами истребители пятого поколения ВС США, а также перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider.

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сша, атомная бомба