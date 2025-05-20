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Фондовые индексы Европы умеренно растут
Фондовые индексы Европы умеренно растут - 20.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы умеренно растут
Основные фондовые индексы Европы умеренно растут во вторник, в начале сессии немецкий фондовый индекс DAX достигал нового рекордного значения, свидетельствуют... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T11:18+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы умеренно растут во вторник, в начале сессии немецкий фондовый индекс DAX достигал нового рекордного значения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.13 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,39% - до 8 733,45 пункта, французский CAC 40 - на 0,06%, до 7 888,21 пункта, немецкий DAX рос на 0,08%, до 23 925,44 пункта, ранее в ходе торгов индекс достигал рекордного значения в 24 007,83 пункта. Росту немецкого индекса способствует динамика акций энергетического сектора. Так, акции немецкой энергетической RWE растут более чем на 2%, Siemens Energy - примерно на 1,4%. На этой неделе инвесторы ожидают новых данных относительно экономики Германии. Так, в четверг исследовательский институт IFO опубликует индекс делового климата в стране. Аналитики полагают, что показатель в мае увеличился до 87,5 пункта с 86,9 пункта в апреле. Кроме того, в пятницу Федеральным статистическим бюро Германии (Destatis) будет обнародована окончательная оценка ВВП страны. По предварительной оценке, экономика с учетом сезонных корректировок в прошлом квартале выросла на 0,2% в квартальном выражении.
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рынок, торги, индексы, европа, германия, dax, rwe, siemens energy
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, DAX, RWE, Siemens Energy
Фондовые индексы Европы умеренно растут
Немецкий фондовый индекс DAX достиг нового рекордного значения
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы умеренно растут во вторник, в начале сессии немецкий фондовый индекс DAX достигал нового рекордного значения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.13 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,39% - до 8 733,45 пункта, французский CAC 40 - на 0,06%, до 7 888,21 пункта, немецкий DAX рос на 0,08%, до 23 925,44 пункта, ранее в ходе торгов индекс достигал рекордного значения в 24 007,83 пункта.
Росту немецкого индекса способствует динамика акций энергетического сектора. Так, акции немецкой энергетической RWE растут более чем на 2%, Siemens Energy - примерно на 1,4%.
На этой неделе инвесторы ожидают новых данных относительно экономики Германии. Так, в четверг исследовательский институт IFO опубликует индекс делового климата в стране. Аналитики полагают, что показатель в мае увеличился до 87,5 пункта с 86,9 пункта в апреле.
Кроме того, в пятницу Федеральным статистическим бюро Германии (Destatis) будет обнародована окончательная оценка ВВП страны. По предварительной оценке, экономика с учетом сезонных корректировок в прошлом квартале выросла на 0,2% в квартальном выражении.
Немецкий фондовый индекс DAX впервые поднялся выше 24 000 пунктов