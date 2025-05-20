https://1prime.ru/20250520/delegatsii-857735978.html

ЕС сократит иностранные делегации на фоне сокращения бюджета, пишут СМИ

ЕС сократит иностранные делегации на фоне сокращения бюджета, пишут СМИ - 20.05.2025, ПРАЙМ

ЕС сократит иностранные делегации на фоне сокращения бюджета, пишут СМИ

Дипломатической подразделение Евросоюза планирует сократить десять иностранных делегаций и 100 местных сотрудников на фоне сокращений бюджета и более широкой... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T09:01+0300

2025-05-20T09:01+0300

2025-05-20T09:01+0300

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делегация

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Дипломатической подразделение Евросоюза планирует сократить десять иностранных делегаций и 100 местных сотрудников на фоне сокращений бюджета и более широкой перестановки, сообщает издание Politico со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ, а также двух чиновников, знакомых с планами. По словам издания, в среду глава дипломатии ЕС Кая Каллас представила план по пересмотру Европейской службы внешних связей высокопоставленным чиновник Еврокомиссии. Неназванные чиновники отметили изданию, что Каллас дали зеленый свет на проведение изменения в течении следующих двух лет. "Дипломатическое подразделение Евросоюза планирует сократить десять иностранных делегаций и 100 местных сотрудников на фоне сокращений бюджета и более широкой перестановки", - отмечает Politico со ссылкой на документ и двух чиновников. Первый неназваный чиновник заявил изданию, что сокращения затронут страны, в отношении которых ЕС больше не чувствует "сильного интереса", например, в Белоруссии и Лесото. Оба неназванных чиновников заявили Politico, что Европейская служба внешних связей не планирует официально закрыть какие-либо из ее 144 иностранных делегаций, около десяти из них лишаться основных сотрудников, например, посла и его помощников. Также будут сокращены местные работники. Один из чиновников добавил, что 100 местных сотрудников службы, вероятно, будут уволены в два этапа - в 2026 и 2027 году. "Эта версия плана (сокращений службы внешних связей - ред.), о котором проинформируют ключевых сотрудников в ближайшие дни... призывает к более мягким сокращениям", - отмечает издание со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ. Один из неназванных чиновников добавляет, что такое радикальное изменение службы обойдется ЕС примерно в 20 миллионов евро в первый год. Блок также сможет сэкономить таким образом девять миллионов евро в течение трех последующих лет. Один из неназванных источников указывает газете, что персонал иностранных делегации может быть увеличен в странах, "имеющих решающее значение для обеспечения соблюдения санкций" в отношении России. В ноябре Politico со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ сообщала, что Евросоюз может сократить число сотрудников в ряде своих представительств в Африке, Азии и Латинской Америке в условиях ограниченного бюджета. Чиновник добавил, что приоритеты блока фокусируются на стратегических интересах, таких как усиление санкций и сотрудничества в сфере обороны.

https://1prime.ru/20250519/sanktsii-857727987.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, politico, сокращения, делегация