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Против основателя издания "Медуза"* возбудили уголовное дело
Против основателя издания "Медуза"* возбудили уголовное дело - 20.05.2025, ПРАЙМ
Против основателя издания "Медуза"* возбудили уголовное дело
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ВОЗБУЖДЕНО В МОСКВЕ В ОТНОШЕНИИ ОСНОВАТЕЛЯ И ГЕНДИРЕКТОРА ИЗДАНИЯ "МЕДУЗА"* ГАЛИНЫ ТИМЧЕНКО – СК | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T18:49+0300
2025-05-20T18:49+0300
2025-05-20T18:49+0300
происшествия
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москва
уголовное дело
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ВОЗБУЖДЕНО В МОСКВЕ В ОТНОШЕНИИ ОСНОВАТЕЛЯ И ГЕНДИРЕКТОРА ИЗДАНИЯ "МЕДУЗА"* ГАЛИНЫ ТИМЧЕНКО – СК* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.
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ПРАЙМ
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ск рф, москва, уголовное дело
Происшествия, СК РФ, МОСКВА, уголовное дело
Против основателя издания "Медуза"* возбудили уголовное дело
СК: против основателя издания "Медуза"* Тимченко возбудили уголовное дело