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Против основателя издания "Медуза"* возбудили уголовное дело

Против основателя издания "Медуза"* возбудили уголовное дело - 20.05.2025, ПРАЙМ

Против основателя издания "Медуза"* возбудили уголовное дело

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ВОЗБУЖДЕНО В МОСКВЕ В ОТНОШЕНИИ ОСНОВАТЕЛЯ И ГЕНДИРЕКТОРА ИЗДАНИЯ "МЕДУЗА"* ГАЛИНЫ ТИМЧЕНКО – СК | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T18:49+0300

2025-05-20T18:49+0300

2025-05-20T18:49+0300

происшествия

ск рф

москва

уголовное дело

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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ВОЗБУЖДЕНО В МОСКВЕ В ОТНОШЕНИИ ОСНОВАТЕЛЯ И ГЕНДИРЕКТОРА ИЗДАНИЯ "МЕДУЗА"* ГАЛИНЫ ТИМЧЕНКО – СК* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.

москва

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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