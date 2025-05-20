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Россия может отказаться от диалога из-за угроз санкциями, предупредил Рубио
Россия может отказаться от диалога из-за угроз санкциями, предупредил Рубио - 20.05.2025, ПРАЙМ
Россия может отказаться от диалога из-за угроз санкциями, предупредил Рубио
Президент США Дональд Трамп считает, что если Соединенные Штаты будут угрожать России санкциями, то это приведет к прекращению Москвой диалога с Вашингтоном,... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T21:19+0300
2025-05-20T21:19+0300
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политика
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 20 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что если Соединенные Штаты будут угрожать России санкциями, то это приведет к прекращению Москвой диалога с Вашингтоном, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио. "Он (Трамп - ред.) считает, что если прямо сейчас начать угрожать санкциями, то русские прекратят разговаривать (с США - ред.). А для нас полезно иметь возможность разговаривать с ними и подталкивать их к столу переговоров", - сказал Рубио на слушаниях в комитете по международным делам сената, отвечая на вопрос, поддерживает ли он новый законопроект по санкциям. Ранее агентство Блумберг сообщало о том, что сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) продвигает среди членов сената США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить гражданам США участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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марко рубио, дональд трамп, россия, диалог
Политика, Марко Рубио, Дональд Трамп, РОССИЯ, диалог
Россия может отказаться от диалога из-за угроз санкциями, предупредил Рубио
Рубио: Трамп считает, что РФ может отказаться от диалога из-за угроз санкциями
ВАШИНГТОН, 20 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что если Соединенные Штаты будут угрожать России санкциями, то это приведет к прекращению Москвой диалога с Вашингтоном, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио.
"Он (Трамп - ред.) считает, что если прямо сейчас начать угрожать санкциями, то русские прекратят разговаривать (с США - ред.). А для нас полезно иметь возможность разговаривать с ними и подталкивать их к столу переговоров", - сказал Рубио на слушаниях в комитете по международным делам сената, отвечая на вопрос, поддерживает ли он новый законопроект по санкциям.
Ранее агентство Блумберг сообщало о том, что сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) продвигает среди членов сената США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить гражданам США участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг.
Рубио сделал заявление о новых пакетах военной помощи Украине
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.