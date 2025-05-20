https://1prime.ru/20250520/dmitriev-857746044.html

Россия продолжит работу по экономическим проектам с США, заявил Дмитриев

Россия продолжит работу по экономическим проектам с США, заявил Дмитриев - 20.05.2025, ПРАЙМ

Россия продолжит работу по экономическим проектам с США, заявил Дмитриев

Россия продолжит работу по возможным взаимовыгодным проектам с США в инвестиционной и экономической сферах, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T12:30+0300

2025-05-20T12:30+0300

2025-05-20T12:34+0300

экономика

россия

сша

рфпи

https://cdnn.1prime.ru/img/82340/52/823405270_0:0:2619:1473_1920x0_80_0_0_c0330143d5627c84102cd6d329d2b6bf.jpg

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия продолжит работу по возможным взаимовыгодным проектам с США в инвестиционной и экономической сферах, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев."Продолжим работу по возможным взаимовыгодным проектам с США в инвестиционной и экономической сферах", - написал Дмитриев в Telegram-канале.Дмитриев также добавил, что титанические усилия западных политиков и СМИ брошены на то, чтобы сорвать конструктивный диалог России и США.В понедельник президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ заинтересована в масштабной торговле с США после окончания украинского конфликта.

https://1prime.ru/20250519/svyaz-857726239.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, рфпи