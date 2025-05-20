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Россия продолжит работу по экономическим проектам с США, заявил Дмитриев - 20.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия продолжит работу по экономическим проектам с США, заявил Дмитриев
Россия продолжит работу по экономическим проектам с США, заявил Дмитриев - 20.05.2025, ПРАЙМ
Россия продолжит работу по экономическим проектам с США, заявил Дмитриев
Россия продолжит работу по возможным взаимовыгодным проектам с США в инвестиционной и экономической сферах, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T12:30+0300
2025-05-20T12:34+0300
экономика
россия
сша
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия продолжит работу по возможным взаимовыгодным проектам с США в инвестиционной и экономической сферах, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев."Продолжим работу по возможным взаимовыгодным проектам с США в инвестиционной и экономической сферах", - написал Дмитриев в Telegram-канале.Дмитриев также добавил, что титанические усилия западных политиков и СМИ брошены на то, чтобы сорвать конструктивный диалог России и США.В понедельник президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ заинтересована в масштабной торговле с США после окончания украинского конфликта.
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россия, сша, рфпи
Экономика, РОССИЯ, США, РФПИ
12:30 20.05.2025 (обновлено: 12:34 20.05.2025)
 
Россия продолжит работу по экономическим проектам с США, заявил Дмитриев

Дмитриев: Россия продолжит работу по возможным взаимовыгодным проектам с США

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк%Генеральный директор УК "Российский фонд прямых инвестиций" (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ 2015
%Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ 2015 - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия продолжит работу по возможным взаимовыгодным проектам с США в инвестиционной и экономической сферах, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
"Продолжим работу по возможным взаимовыгодным проектам с США в инвестиционной и экономической сферах", - написал Дмитриев в Telegram-канале.
Дмитриев также добавил, что титанические усилия западных политиков и СМИ брошены на то, чтобы сорвать конструктивный диалог России и США.
В понедельник президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ заинтересована в масштабной торговле с США после окончания украинского конфликта.
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ЭкономикаРОССИЯСШАРФПИ
 
 
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