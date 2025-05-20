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Россия продолжит работу по экономическим проектам с США, заявил Дмитриев
Россия продолжит работу по экономическим проектам с США, заявил Дмитриев - 20.05.2025, ПРАЙМ
Россия продолжит работу по экономическим проектам с США, заявил Дмитриев
Россия продолжит работу по возможным взаимовыгодным проектам с США в инвестиционной и экономической сферах, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T12:30+0300
2025-05-20T12:30+0300
2025-05-20T12:34+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия продолжит работу по возможным взаимовыгодным проектам с США в инвестиционной и экономической сферах, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев."Продолжим работу по возможным взаимовыгодным проектам с США в инвестиционной и экономической сферах", - написал Дмитриев в Telegram-канале.Дмитриев также добавил, что титанические усилия западных политиков и СМИ брошены на то, чтобы сорвать конструктивный диалог России и США.В понедельник президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ заинтересована в масштабной торговле с США после окончания украинского конфликта.
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Экономика, РОССИЯ, США, РФПИ
Россия продолжит работу по экономическим проектам с США, заявил Дмитриев
Дмитриев: Россия продолжит работу по возможным взаимовыгодным проектам с США
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия продолжит работу по возможным взаимовыгодным проектам с США в инвестиционной и экономической сферах, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
"Продолжим работу по возможным взаимовыгодным проектам с США в инвестиционной и экономической сферах", - написал Дмитриев в Telegram-канале.
Дмитриев также добавил, что титанические усилия западных политиков и СМИ брошены на то, чтобы сорвать конструктивный диалог России и США.
В понедельник президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ заинтересована в масштабной торговле с США после окончания украинского конфликта.
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