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Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании новых факторов
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании новых факторов - 20.05.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании новых факторов
Стоимость доллара к мировым валютам во вторник днем уменьшается в ожидании новых факторов, таких как макростатистика США и итоги рассмотрения законопроекта о... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T12:31+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам во вторник днем уменьшается в ожидании новых факторов, таких как макростатистика США и итоги рассмотрения законопроекта о снижении госрасходов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.22 мск курс евро к доллару рос до 1,126 доллара с 1,1241 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 144,47 иены с уровня прошлого закрытия 144,83 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,17%, до 100,2 пункта. Во вторник и среду не ожидается важной макростатистики из США, а в четверг будут опубликованы еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране. Также в четверг и пятницу будет опубликована статистика по недвижимости в Штатах - о продажах жилья на вторичном рынке и продажах новостроек. Статистика из Германии при этом может несколько сдерживать укрепление евро к доллару. Цены производителей (PPI) в стране в апреле снизились в годовом выражении на 0,9%, в месячном - на 0,6%, согласно официальным данным. Аналитики ожидали уменьшения только на 0,6% и 0,3% соответственно. Трейдер обратили внимание и на то, что ранее на неделе телеканал NBC сообщил, что бюджетный комитет палаты представителей США поддержал законопроект американского президента Дональда Трампа о сокращении государственных расходов. Администрация Трампа добивается принятия масштабного законопроекта по налогам и иммиграции. Спикер палаты представителей Штатов Майк Джонсон ожидает, что к концу недели законопроект будет передан на рассмотрение палаты представителей конгресса. Иена дорожает к доллару на фоне новостей из Японии. Ранее во вторник телеканал NHK передал, что министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава, который уже дважды представлял страну на переговорах с США по пошлинам, вылетит в Вашингтон 23 мая для проведения новой встречи. Предполагается, что переговоры состоятся 24 мая по японскому времени. Как ожидается, Акадзава будет вновь добиваться пересмотра ряда мер, включая пошлины на автомобили.
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доллар, рынок, сша
Экономика, доллар, Рынок, США
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании новых факторов
Стоимость доллара к мировым валютам во вторник днем уменьшается
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам во вторник днем уменьшается в ожидании новых факторов, таких как макростатистика США и итоги рассмотрения законопроекта о снижении госрасходов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.22 мск курс евро к доллару рос до 1,126 доллара с 1,1241 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 144,47 иены с уровня прошлого закрытия 144,83 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,17%, до 100,2 пункта.
Во вторник и среду не ожидается важной макростатистики из США, а в четверг будут опубликованы еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране. Также в четверг и пятницу будет опубликована статистика по недвижимости в Штатах - о продажах жилья на вторичном рынке и продажах новостроек.
Статистика из Германии при этом может несколько сдерживать укрепление евро к доллару. Цены производителей (PPI) в стране в апреле снизились в годовом выражении на 0,9%, в месячном - на 0,6%, согласно официальным данным. Аналитики ожидали уменьшения только на 0,6% и 0,3% соответственно.
Трейдер обратили внимание и на то, что ранее на неделе телеканал NBC сообщил, что бюджетный комитет палаты представителей США поддержал законопроект американского президента Дональда Трампа о сокращении государственных расходов. Администрация Трампа добивается принятия масштабного законопроекта по налогам и иммиграции. Спикер палаты представителей Штатов Майк Джонсон ожидает, что к концу недели законопроект будет передан на рассмотрение палаты представителей конгресса.
Иена дорожает к доллару на фоне новостей из Японии. Ранее во вторник телеканал NHK передал, что министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава, который уже дважды представлял страну на переговорах с США по пошлинам, вылетит в Вашингтон 23 мая для проведения новой встречи. Предполагается, что переговоры состоятся 24 мая по японскому времени. Как ожидается, Акадзава будет вновь добиваться пересмотра ряда мер, включая пошлины на автомобили.
Иена дорожает к доллару в ожидании торговых переговоров между Японией и США