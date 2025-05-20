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Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании новых факторов - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании новых факторов
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании новых факторов - 20.05.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании новых факторов
Стоимость доллара к мировым валютам во вторник днем уменьшается в ожидании новых факторов, таких как макростатистика США и итоги рассмотрения законопроекта о... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T12:31+0300
2025-05-20T12:31+0300
экономика
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам во вторник днем уменьшается в ожидании новых факторов, таких как макростатистика США и итоги рассмотрения законопроекта о снижении госрасходов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.22 мск курс евро к доллару рос до 1,126 доллара с 1,1241 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 144,47 иены с уровня прошлого закрытия 144,83 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,17%, до 100,2 пункта. Во вторник и среду не ожидается важной макростатистики из США, а в четверг будут опубликованы еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране. Также в четверг и пятницу будет опубликована статистика по недвижимости в Штатах - о продажах жилья на вторичном рынке и продажах новостроек. Статистика из Германии при этом может несколько сдерживать укрепление евро к доллару. Цены производителей (PPI) в стране в апреле снизились в годовом выражении на 0,9%, в месячном - на 0,6%, согласно официальным данным. Аналитики ожидали уменьшения только на 0,6% и 0,3% соответственно. Трейдер обратили внимание и на то, что ранее на неделе телеканал NBC сообщил, что бюджетный комитет палаты представителей США поддержал законопроект американского президента Дональда Трампа о сокращении государственных расходов. Администрация Трампа добивается принятия масштабного законопроекта по налогам и иммиграции. Спикер палаты представителей Штатов Майк Джонсон ожидает, что к концу недели законопроект будет передан на рассмотрение палаты представителей конгресса. Иена дорожает к доллару на фоне новостей из Японии. Ранее во вторник телеканал NHK передал, что министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава, который уже дважды представлял страну на переговорах с США по пошлинам, вылетит в Вашингтон 23 мая для проведения новой встречи. Предполагается, что переговоры состоятся 24 мая по японскому времени. Как ожидается, Акадзава будет вновь добиваться пересмотра ряда мер, включая пошлины на автомобили.
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доллар, рынок, сша
Экономика, доллар, Рынок, США
12:31 20.05.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании новых факторов

Стоимость доллара к мировым валютам во вторник днем уменьшается

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам во вторник днем уменьшается в ожидании новых факторов, таких как макростатистика США и итоги рассмотрения законопроекта о снижении госрасходов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.22 мск курс евро к доллару рос до 1,126 доллара с 1,1241 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 144,47 иены с уровня прошлого закрытия 144,83 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,17%, до 100,2 пункта.
Во вторник и среду не ожидается важной макростатистики из США, а в четверг будут опубликованы еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране. Также в четверг и пятницу будет опубликована статистика по недвижимости в Штатах - о продажах жилья на вторичном рынке и продажах новостроек.
Статистика из Германии при этом может несколько сдерживать укрепление евро к доллару. Цены производителей (PPI) в стране в апреле снизились в годовом выражении на 0,9%, в месячном - на 0,6%, согласно официальным данным. Аналитики ожидали уменьшения только на 0,6% и 0,3% соответственно.
Трейдер обратили внимание и на то, что ранее на неделе телеканал NBC сообщил, что бюджетный комитет палаты представителей США поддержал законопроект американского президента Дональда Трампа о сокращении государственных расходов. Администрация Трампа добивается принятия масштабного законопроекта по налогам и иммиграции. Спикер палаты представителей Штатов Майк Джонсон ожидает, что к концу недели законопроект будет передан на рассмотрение палаты представителей конгресса.
Иена дорожает к доллару на фоне новостей из Японии. Ранее во вторник телеканал NHK передал, что министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава, который уже дважды представлял страну на переговорах с США по пошлинам, вылетит в Вашингтон 23 мая для проведения новой встречи. Предполагается, что переговоры состоятся 24 мая по японскому времени. Как ожидается, Акадзава будет вновь добиваться пересмотра ряда мер, включая пошлины на автомобили.
Иена - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
Иена дорожает к доллару в ожидании торговых переговоров между Японией и США
08:29
 
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