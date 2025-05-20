https://1prime.ru/20250520/dollar-857746154.html

Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании новых факторов

Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании новых факторов - 20.05.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании новых факторов

Стоимость доллара к мировым валютам во вторник днем уменьшается в ожидании новых факторов, таких как макростатистика США и итоги рассмотрения законопроекта о... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T12:31+0300

2025-05-20T12:31+0300

2025-05-20T12:31+0300

экономика

доллар

рынок

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159819_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65896614394541b10d68f14788583d04.jpg

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам во вторник днем уменьшается в ожидании новых факторов, таких как макростатистика США и итоги рассмотрения законопроекта о снижении госрасходов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.22 мск курс евро к доллару рос до 1,126 доллара с 1,1241 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 144,47 иены с уровня прошлого закрытия 144,83 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,17%, до 100,2 пункта. Во вторник и среду не ожидается важной макростатистики из США, а в четверг будут опубликованы еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране. Также в четверг и пятницу будет опубликована статистика по недвижимости в Штатах - о продажах жилья на вторичном рынке и продажах новостроек. Статистика из Германии при этом может несколько сдерживать укрепление евро к доллару. Цены производителей (PPI) в стране в апреле снизились в годовом выражении на 0,9%, в месячном - на 0,6%, согласно официальным данным. Аналитики ожидали уменьшения только на 0,6% и 0,3% соответственно. Трейдер обратили внимание и на то, что ранее на неделе телеканал NBC сообщил, что бюджетный комитет палаты представителей США поддержал законопроект американского президента Дональда Трампа о сокращении государственных расходов. Администрация Трампа добивается принятия масштабного законопроекта по налогам и иммиграции. Спикер палаты представителей Штатов Майк Джонсон ожидает, что к концу недели законопроект будет передан на рассмотрение палаты представителей конгресса. Иена дорожает к доллару на фоне новостей из Японии. Ранее во вторник телеканал NHK передал, что министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава, который уже дважды представлял страну на переговорах с США по пошлинам, вылетит в Вашингтон 23 мая для проведения новой встречи. Предполагается, что переговоры состоятся 24 мая по японскому времени. Как ожидается, Акадзава будет вновь добиваться пересмотра ряда мер, включая пошлины на автомобили.

https://1prime.ru/20250520/iena-857735164.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

доллар, рынок, сша