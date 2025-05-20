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Доллар умеренно дешевеет - 20.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250520/dollar-857764262.html
Доллар умеренно дешевеет
Доллар умеренно дешевеет - 20.05.2025, ПРАЙМ
Доллар умеренно дешевеет
Стоимость доллара несколько снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в ожидании того, что некоторые объявленные ранее... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T19:44+0300
2025-05-20T19:44+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара несколько снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в ожидании того, что некоторые объявленные ранее повышенные импортные американские пошлины не будут введены в действие, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 19.30 мск курс евро к доллару растёт до 1,1248 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1241 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 144,78 иены с уровня предыдущего закрытия в 144,83 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,06%, до 100,31 пункта. Аналитики считают, что траекторию американской валюты будут определять соглашения о взаимных импортных пошлинах, введенных администрацией США в отношении ряда стран. "У США будет меньше стимулов поддерживать политику сильного доллара, поскольку высокие пошлины будут отменены", - приводит агентство Блумберг мнение экспертов Citigroup Inc. Также участники рынка обращают внимание на то, что ранее во вторник министр финансов Японии Кацунобу Като подтвердил, что намерен провести переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом, в ходе которых будут затронуты, в частности, вопросы курса валют.
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торги, доллар, цена
Экономика, Торги, доллар, цена
19:44 20.05.2025
 
Доллар умеренно дешевеет

Торги: доллар умеренно слабеет в ожидании соглашений США с другими странами

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара несколько снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в ожидании того, что некоторые объявленные ранее повышенные импортные американские пошлины не будут введены в действие, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 19.30 мск курс евро к доллару растёт до 1,1248 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1241 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 144,78 иены с уровня предыдущего закрытия в 144,83 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,06%, до 100,31 пункта.
Аналитики считают, что траекторию американской валюты будут определять соглашения о взаимных импортных пошлинах, введенных администрацией США в отношении ряда стран.
"У США будет меньше стимулов поддерживать политику сильного доллара, поскольку высокие пошлины будут отменены", - приводит агентство Блумберг мнение экспертов Citigroup Inc.
доллары США - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
Доллар дешевеет к евро и иене после четырех недель роста
Вчера, 17:50
Также участники рынка обращают внимание на то, что ранее во вторник министр финансов Японии Кацунобу Като подтвердил, что намерен провести переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом, в ходе которых будут затронуты, в частности, вопросы курса валют.
 
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