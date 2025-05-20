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Доллар умеренно дешевеет

Доллар умеренно дешевеет - 20.05.2025, ПРАЙМ

Доллар умеренно дешевеет

Стоимость доллара несколько снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в ожидании того, что некоторые объявленные ранее... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T19:44+0300

2025-05-20T19:44+0300

2025-05-20T19:44+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара несколько снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в ожидании того, что некоторые объявленные ранее повышенные импортные американские пошлины не будут введены в действие, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 19.30 мск курс евро к доллару растёт до 1,1248 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1241 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 144,78 иены с уровня предыдущего закрытия в 144,83 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,06%, до 100,31 пункта. Аналитики считают, что траекторию американской валюты будут определять соглашения о взаимных импортных пошлинах, введенных администрацией США в отношении ряда стран. "У США будет меньше стимулов поддерживать политику сильного доллара, поскольку высокие пошлины будут отменены", - приводит агентство Блумберг мнение экспертов Citigroup Inc. Также участники рынка обращают внимание на то, что ранее во вторник министр финансов Японии Кацунобу Като подтвердил, что намерен провести переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом, в ходе которых будут затронуты, в частности, вопросы курса валют.

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торги, доллар, цена