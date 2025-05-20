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Польша призвала ЕС инвестировать в производство дронов на Украине - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Польша призвала ЕС инвестировать в производство дронов на Украине
Польша призвала ЕС инвестировать в производство дронов на Украине - 20.05.2025, ПРАЙМ
Польша призвала ЕС инвестировать в производство дронов на Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Евросоюза инвестировать в производство дронов на Украине. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T16:12+0300
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промышленность
украина
рф
запад
радослав сикорский
сергей лавров
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ВАРШАВА, 20 мая – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Евросоюза инвестировать в производство дронов на Украине. "Что мы можем сделать сразу – это инвестировать в украинскую оборонную промышленность, которая имеет неиспользованные возможности, например, в производстве дронов", - сказал Сикорский журналистам в Брюсселе. При этом он отметил, что страны ЕС могут развивать производство дронов на Украине с пользой для себя. "Мы считаем, что это в основном война дронов. И мы здесь можем не только помочь Украине, но также и себе, ибо это возможности, которые в будущем должно иметь каждая уважающая себя армия", - сказал польский министр. Бесконтрольное расползание оружия, поставляемого Западом Украине, представляет угрозу – оно оказывается в Европе, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, заявлял в феврале 2023 года первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года заявлял, что РФ располагает информацией о продажах вооружений с Украины через черный рынок на Ближний Восток. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в январе 2024 года на заседании Совбеза ООН по Украине, заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на черном рынке, и сложно представить, что об этом не знают в западных столицах.
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рф
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промышленность, украина, рф, запад, радослав сикорский, сергей лавров, ес, нато
Промышленность, УКРАИНА, РФ, ЗАПАД, Радослав Сикорский, Сергей Лавров, ЕС, НАТО
16:12 20.05.2025
 
Польша призвала ЕС инвестировать в производство дронов на Украине

МИД Польши призвал ЕС инвестировать в производство дронов на Украине

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva%Флаг Польши
%Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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ВАРШАВА, 20 мая – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Евросоюза инвестировать в производство дронов на Украине.
"Что мы можем сделать сразу – это инвестировать в украинскую оборонную промышленность, которая имеет неиспользованные возможности, например, в производстве дронов", - сказал Сикорский журналистам в Брюсселе.
При этом он отметил, что страны ЕС могут развивать производство дронов на Украине с пользой для себя.
"Мы считаем, что это в основном война дронов. И мы здесь можем не только помочь Украине, но также и себе, ибо это возможности, которые в будущем должно иметь каждая уважающая себя армия", - сказал польский министр.
Бесконтрольное расползание оружия, поставляемого Западом Украине, представляет угрозу – оно оказывается в Европе, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, заявлял в феврале 2023 года первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года заявлял, что РФ располагает информацией о продажах вооружений с Украины через черный рынок на Ближний Восток. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в январе 2024 года на заседании Совбеза ООН по Украине, заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на черном рынке, и сложно представить, что об этом не знают в западных столицах.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
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ПромышленностьУКРАИНАРФЗАПАДРадослав СикорскийСергей ЛавровЕСНАТО
 
 
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