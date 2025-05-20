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"Эксперт РА" ожидает увеличение портфеля крупных корпоративных кредитов

"Эксперт РА" ожидает увеличение портфеля крупных корпоративных кредитов - 20.05.2025, ПРАЙМ

"Эксперт РА" ожидает увеличение портфеля крупных корпоративных кредитов

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" к концу текущего года ожидает увеличение портфеля крупных корпоративных кредитов в пределах 5%, говорится в обзоре... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T00:16+0300

2025-05-20T00:16+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" к концу текущего года ожидает увеличение портфеля крупных корпоративных кредитов в пределах 5%, говорится в обзоре "Банковский сектор по итогам первого I квартала 2025 года: холодная весна 25-го". "Мы ожидаем, что портфель крупных корпоративных кредитов, который по итогам первого квартала 2025 года сократился на 4%, к концу текущего года сможет показать увеличение в пределах 5% за счет реализации государственных инфраструктурных проектов и гособоронзаказа", - отмечается в обзоре. По данным аналитиков, в малом и среднем бизнесе прогнозируется более оптимистичная ситуация: в течение первых трех месяцев портфель увеличился на 4%, а к концу года темп прироста сможет составить 11%, в том числе благодаря действующим программам господдержки, несмотря на снижение их объема и ухудшение условий по сравнению с прошлым годом. "По итогам года задолженность по необеспеченному потребительскому кредитованию (НПК) может сократиться на 10%, при этом для снижения нагрузки на капитал банки будут активно использовать механизмы секьюритизации, выдавать залоговые кредиты, развивать программы рассрочки, а также больше кредитовать физлиц через дочерние микрофинансовые организации (МФО)", - добавляется в обзоре. Также по прогнозу аналитиков "Эксперта РА" к концу года объем задолженности населения по ипотечным кредитам может продемонстрировать рост в пределах 3% по мере распространения льготных программ на вторичное жилье, а также точечного ослабления макропруденциального регулирования.

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