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Эксперт рассказал о поправках в законопроект о льготах для детей ветеранов - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о поправках в законопроект о льготах для детей ветеранов
Эксперт рассказал о поправках в законопроект о льготах для детей ветеранов - 20.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о поправках в законопроект о льготах для детей ветеранов
Поправки в законопроект о предоставлении льгот для поступления в вуз детям ветеранов военных действий на территории РФ устраняют для них дисбаланс в получении... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T05:30+0300
2025-05-20T05:30+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Поправки в законопроект о предоставлении льгот для поступления в вуз детям ветеранов военных действий на территории РФ устраняют для них дисбаланс в получении возможности поступить в высшие учебные заведения вне конкурса, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Дмитрий Цвич. В июле 2024 года депутаты от партии "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о праве детей участников боевых действий на территории РФ на бесплатное обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты. Комитет ГД по науке 14 мая рекомендовал Думе принять этот законопроект во втором чтении. Как напомнил эксперт, право на прием в вузы в рамках отдельной квоты по законодательству получают дети военнослужащих, принимавших участие боевых действиях за пределами страны. При этом детям ветеранов боев на территории РФ такие льготы не предоставлялись. Цвич отметил, что по этому вопросу на прямую линию президента России Владимира Путина поступили несколько обращений. "Инициатива, закрепленная в законопроекте,… направлена на устранение этого дисбаланса. Предлагается распространить право на внеконкурсное поступление или поступление в рамках особой квоты также на детей тех, кто выполнял свой долг в условиях боевых действий на территории России, включая участников контртеррористических операций на Северном Кавказе и других лиц, указанных в приложениях к федеральному закону "О ветеранах". Этот законопроект - шаг в сторону восстановления исторической и социальной справедливости", - подчеркнул эксперт.
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Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Сергей Миронов, Владимир Путин, Госдума, Дума
05:30 20.05.2025
 
Эксперт рассказал о поправках в законопроект о льготах для детей ветеранов

Эксперт Цвич: льготы для поступления в вузы для детей ветеранов устранят дисбаланс

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Поправки в законопроект о предоставлении льгот для поступления в вуз детям ветеранов военных действий на территории РФ устраняют для них дисбаланс в получении возможности поступить в высшие учебные заведения вне конкурса, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Дмитрий Цвич.
В июле 2024 года депутаты от партии "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о праве детей участников боевых действий на территории РФ на бесплатное обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты. Комитет ГД по науке 14 мая рекомендовал Думе принять этот законопроект во втором чтении.
Как напомнил эксперт, право на прием в вузы в рамках отдельной квоты по законодательству получают дети военнослужащих, принимавших участие боевых действиях за пределами страны. При этом детям ветеранов боев на территории РФ такие льготы не предоставлялись. Цвич отметил, что по этому вопросу на прямую линию президента России Владимира Путина поступили несколько обращений.
"Инициатива, закрепленная в законопроекте,… направлена на устранение этого дисбаланса. Предлагается распространить право на внеконкурсное поступление или поступление в рамках особой квоты также на детей тех, кто выполнял свой долг в условиях боевых действий на территории России, включая участников контртеррористических операций на Северном Кавказе и других лиц, указанных в приложениях к федеральному закону "О ветеранах". Этот законопроект - шаг в сторону восстановления исторической и социальной справедливости", - подчеркнул эксперт.
 
БизнесОбществоРОССИЯРФМОСКВАСергей МироновВладимир ПутинГосдумаДума
 
 
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