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Эксперт рассказал, как подготовиться к поездке за границу

Эксперт рассказал, как подготовиться к поездке за границу - 20.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как подготовиться к поездке за границу

Поездка за границу требует подготовки телефона и сим-карты - прежде всего для того, чтобы избежать нежелательных расходов, утечек данных и блокировок сервисов,... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T06:00+0300

2025-05-20T06:00+0300

2025-05-20T06:00+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Поездка за границу требует подготовки телефона и сим-карты - прежде всего для того, чтобы избежать нежелательных расходов, утечек данных и блокировок сервисов, рассказал РИА Новости эксперт программных продуктов компании "Код Безопасности" Максим Александров. "Поездка за границу приносит новые впечатления, но также влечет за собой риски для личной информации. Нежелательные расходы, утечки данных и блокировки сервисов могут испортить путешествие, поэтому устройство следует подготовить заранее", - сказал Александров. Для начала следует настроить VPN - это один из самых эффективных методов защиты интернет-трафика. Такая технология зашифрует данные и обеспечивает защищенное соединение при подключении к общественным Wi-Fi, которые могут быть уязвимы для взлома. Эксперт объяснил, что при настройке VPN следует выбрать качественного и надежного провайдера. Чтобы увеличить скорость соединения и повысить уровень безопасности, лучше подключаться к российским серверам - с их помощью будут работать банковские приложения и, к примеру "Госуслуги". При этом, Александров обратил внимание на то, что нужно помнить, что даже с VPN стоит избегать посещения подозрительных сайтов и ввода персональных данных. Эксперт советует в путешествиях покупать местную, "чистую" сим-карту - и отключить при этом "родную". "Если заграничную сим-карту покупать не хочется, то одним из способов защиты будет установка пароля. Да, на симки тоже можно ставить PIN-код. Мошенники не смогут перевыпустить сим-карту – это тип атаки, при котором аферист прикидывается жертвой и убеждает мобильного оператора перенести телефонный номер на новую симку", - добавил Александров Также в путешествиях важно защитить мессенджеры и социальные сети: обновить приложения до последней версии и установить двухфакторую аутентификацию там, где возможно. "Используйте мессенджеры с поддержкой сквозного шифрования. Это гарантирует, что ваши сообщения будут защищены от перехвата", - рекомендовал эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, москва