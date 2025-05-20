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Дефицит электроэнергии в Хабаровском крае покроют с помощью энергии ветра

Дефицит электроэнергии в Хабаровском крае покроют с помощью энергии ветра - 20.05.2025, ПРАЙМ

Дефицит электроэнергии в Хабаровском крае покроют с помощью энергии ветра

Дефицит электроэнергии в Хабаровском крае покроют с помощью энергии ветра, построив ветроэлектростанции, сообщил директор по развитию АО "Росатом Возобновляемая | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T10:53+0300

2025-05-20T10:53+0300

2025-05-20T10:53+0300

энергетика

хабаровский край

хабаровск

дальний восток

росатом

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ХАБАРОВСК, 20 мая - ПРАЙМ. Дефицит электроэнергии в Хабаровском крае покроют с помощью энергии ветра, построив ветроэлектростанции, сообщил директор по развитию АО "Росатом Возобновляемая энергия" Владислав Унгурян. Эксперты на сессии "Энергия экологии: объединяя усилия для зеленого будущего" на российско-китайском форуме, который проходит в Хабаровске 19-20 мая, обсудили перспективы сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии (солнечной и ветровой). Унгурян сообщил, что "Росатом" видит в этом большой потенциал и в Хабаровском крае, и на Дальнем Востоке в целом. Он отметил, что такие проекты ветроэнергетики требуют до двух лет от начала ветроизмерений до ввода в эксплуатацию. "Поэтому в текущей ситуации, я думаю, энергодефицит будет довольно-таки эффективно покрыт на ближайшее время. Пока будем заниматься, и остальные мои коллеги будут заниматься реконструкцией традиционных объектов энергетики, мы текущий дефицит готовы покрыть с помощью энергии ветра", - рассказал Унгурян на сессии. Он отметил, что в регионе получится разместить ветроэлектростанции, так как там есть "хорошие места и хороший ветер", и в целом климатические условия в Хабаровском крае подходят для этого. "При помощи правительства Хабаровского края, министерства энергетики мы за последние полгода уже подобрали несколько площадок эффективных... В ближайшее время мы начнем установку ветроизмерительных комплексов для того, чтобы конкретно по поводу проекта начать ветроизмерения. Начали процесс оформления земли, сбора исходных данных", - заключил глава компании.

https://1prime.ru/20250516/afganistan--857632820.html

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хабаровский край, хабаровск, дальний восток, росатом