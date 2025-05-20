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ERR утверждает, что Россия освободила якобы задержанный нефтяной танкер - 20.05.2025, ПРАЙМ
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ERR утверждает, что Россия освободила якобы задержанный нефтяной танкер
ERR утверждает, что Россия освободила якобы задержанный нефтяной танкер - 20.05.2025, ПРАЙМ
ERR утверждает, что Россия освободила якобы задержанный нефтяной танкер
Эстонская телерадиокомпания ERR утверждает, что Россия освободила ранее якобы задержанный нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T10:27+0300
2025-05-20T10:27+0300
россия
эстония
финский залив
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Эстонская телерадиокомпания ERR утверждает, что Россия освободила ранее якобы задержанный нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии. Власти Эстонии в воскресенье утверждали, не приводя доказательств, что танкер Green Admire был "задержан" российской стороной. По данным ERR, танкер следовал в северную часть Финского залива, а после предполагаемой остановки направился к острову Гогланд. Однако, согласно общедоступным данным сервиса Marinetraffic, танкер в воскресенье находился в Финском заливе по другим координатам. "Российские власти освободили в понедельник танкер Green Admire, задержанный 18 мая в российских территориальных водах после выхода из порта Силламяэ", - говорится в сообщении ERR. В Эстонии утверждают, что к вечеру 19 мая судно "покинуло российские территориальные воды" и взяло курс на Роттердам.
https://1prime.ru/20250518/estoniya-857692689.html
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россия, эстония, финский залив
РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, Финский залив
10:27 20.05.2025
 
ERR утверждает, что Россия освободила якобы задержанный нефтяной танкер

ERR: Россия освободила танкер Green Admire под флагом Либерии

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Эстонская телерадиокомпания ERR утверждает, что Россия освободила ранее якобы задержанный нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии.
Власти Эстонии в воскресенье утверждали, не приводя доказательств, что танкер Green Admire был "задержан" российской стороной. По данным ERR, танкер следовал в северную часть Финского залива, а после предполагаемой остановки направился к острову Гогланд. Однако, согласно общедоступным данным сервиса Marinetraffic, танкер в воскресенье находился в Финском заливе по другим координатам.
"Российские власти освободили в понедельник танкер Green Admire, задержанный 18 мая в российских территориальных водах после выхода из порта Силламяэ", - говорится в сообщении ERR.
В Эстонии утверждают, что к вечеру 19 мая судно "покинуло российские территориальные воды" и взяло курс на Роттердам.
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
Игры прибалтов. Эстония обвинила Россию в задержании нефтяного танкера
18 мая, 21:30
 
РОССИЯЭСТОНИЯФинский залив
 
 
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