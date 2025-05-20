https://1prime.ru/20250520/err-857739383.html

ERR утверждает, что Россия освободила якобы задержанный нефтяной танкер

ERR утверждает, что Россия освободила якобы задержанный нефтяной танкер - 20.05.2025, ПРАЙМ

ERR утверждает, что Россия освободила якобы задержанный нефтяной танкер

Эстонская телерадиокомпания ERR утверждает, что Россия освободила ранее якобы задержанный нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии. | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T10:27+0300

2025-05-20T10:27+0300

2025-05-20T10:27+0300

россия

эстония

финский залив

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Эстонская телерадиокомпания ERR утверждает, что Россия освободила ранее якобы задержанный нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии. Власти Эстонии в воскресенье утверждали, не приводя доказательств, что танкер Green Admire был "задержан" российской стороной. По данным ERR, танкер следовал в северную часть Финского залива, а после предполагаемой остановки направился к острову Гогланд. Однако, согласно общедоступным данным сервиса Marinetraffic, танкер в воскресенье находился в Финском заливе по другим координатам. "Российские власти освободили в понедельник танкер Green Admire, задержанный 18 мая в российских территориальных водах после выхода из порта Силламяэ", - говорится в сообщении ERR. В Эстонии утверждают, что к вечеру 19 мая судно "покинуло российские территориальные воды" и взяло курс на Роттердам.

https://1prime.ru/20250518/estoniya-857692689.html

эстония

финский залив

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россия, эстония, финский залив