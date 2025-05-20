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Эстония намерена завершить укрепление границы с Россией к 2026 году

Эстония намерена завершить укрепление границы с Россией к 2026 году - 20.05.2025, ПРАЙМ

Эстония намерена завершить укрепление границы с Россией к 2026 году

Эстония планирует завершить строительство инфраструктуры на своей восточной границе для усиления ее охраны к 2026 году, сообщает телерадиокомпания ERR со... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T15:51+0300

2025-05-20T15:51+0300

2025-05-20T15:51+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Эстония планирует завершить строительство инфраструктуры на своей восточной границе для усиления ее охраны к 2026 году, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на премьер-министра Кристена Михала. "Строительство полной инфраструктуры восточной границы Эстонии будет завершено к 2026 году с использованием внешнего финансирования", - говорится в сообщении ERR. При этом отмечается, что создание системы обнаружения дронов на границе с Россией завершится лишь в 2027 году. В начале апреля ERR сообщала, что власти Эстонии планируют установить устройства для борьбы с дронами на границе с Россией уже в 2026 году. В сентябре 2024 года телерадиокомпания также сообщала, что глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс оценил в 40 миллионов евро сумму, необходимую для завершения укрепления границы с Россией к концу 2025 года. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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эстония, нато, европа, россия