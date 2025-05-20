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В Москве повысится стоимость эвакуации автомобилей

В Москве повысится стоимость эвакуации автомобилей - 20.05.2025, ПРАЙМ

В Москве повысится стоимость эвакуации автомобилей

Стоимость эвакуации автомобилей в Москве будет проиндексирована с 1 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T18:12+0300

2025-05-20T18:12+0300

2025-05-20T18:15+0300

экономика

москва

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Стоимость эвакуации автомобилей в Москве будет проиндексирована с 1 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. "С 1 июня в столице изменится стоимость перемещения и хранения транспортных средств, при этом она останется ниже фактических затрат города на эвакуацию", - рассказали в пресс-службе.

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