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В Москве повысится стоимость эвакуации автомобилей - 20.05.2025, ПРАЙМ
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В Москве повысится стоимость эвакуации автомобилей
В Москве повысится стоимость эвакуации автомобилей - 20.05.2025, ПРАЙМ
В Москве повысится стоимость эвакуации автомобилей
Стоимость эвакуации автомобилей в Москве будет проиндексирована с 1 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. | 20.05.2025, ПРАЙМ
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экономика
москва
эвакуация автомобилей
стоимость
индексация
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Стоимость эвакуации автомобилей в Москве будет проиндексирована с 1 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. "С 1 июня в столице изменится стоимость перемещения и хранения транспортных средств, при этом она останется ниже фактических затрат города на эвакуацию", - рассказали в пресс-службе.
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москва, эвакуация автомобилей, стоимость, индексация
Экономика, МОСКВА, эвакуация автомобилей, стоимость, индексация
18:12 20.05.2025 (обновлено: 18:15 20.05.2025)
 
В Москве повысится стоимость эвакуации автомобилей

Дептранс: стоимость эвакуации автомобилей в Москве будет проиндексирована с 1 июня

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭвакуация автомобилей
Эвакуация автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Стоимость эвакуации автомобилей в Москве будет проиндексирована с 1 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"С 1 июня в столице изменится стоимость перемещения и хранения транспортных средств, при этом она останется ниже фактических затрат города на эвакуацию", - рассказали в пресс-службе.
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ЭкономикаМОСКВАэвакуация автомобилейстоимостьиндексация
 
 
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