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ЦБ отметил снижение доли нерезидентов в еврооблигациях России - 20.05.2025, ПРАЙМ
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ЦБ отметил снижение доли нерезидентов в еврооблигациях России
ЦБ отметил снижение доли нерезидентов в еврооблигациях России - 20.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил снижение доли нерезидентов в еврооблигациях России
Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за первый квартал 2025 года снизилась на 0,1 процентного пункта и по состоянию на 1 апреля составила 28%, свидетельствуют... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T16:35+0300
2025-05-20T16:35+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за первый квартал 2025 года снизилась на 0,1 процентного пункта и по состоянию на 1 апреля составила 28%, свидетельствуют данные Банка России. Совокупно объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, на начало апреля текущего года в натуральном выражении вырос до 9,102 миллиарда долларов с 9,097 миллиарда кварталом ранее. Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года - 76,4% (объем вложений - 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года - 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).
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рынок, финансы, россия, москва
Экономика, Рынок, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА
16:35 20.05.2025
 
ЦБ отметил снижение доли нерезидентов в еврооблигациях России

ЦБ: доля нерезидентов в еврооблигациях РФ снизилась на 0,1 процентного пункта

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за первый квартал 2025 года снизилась на 0,1 процентного пункта и по состоянию на 1 апреля составила 28%, свидетельствуют данные Банка России.
Совокупно объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, на начало апреля текущего года в натуральном выражении вырос до 9,102 миллиарда долларов с 9,097 миллиарда кварталом ранее.
Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года - 76,4% (объем вложений - 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года - 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).
Документы - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
Инвесторы начали опасаться допналогов при замещении еврооблигаций
10 октября 2024, 14:19
 
ЭкономикаРынокФинансыРОССИЯМОСКВА
 
 
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