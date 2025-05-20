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"Радио Свобода"* получит деньги для работы на Кавказе и в Центральной Азии
"Радио Свобода"* получит деньги для работы на Кавказе и в Центральной Азии - 20.05.2025, ПРАЙМ
"Радио Свобода"* получит деньги для работы на Кавказе и в Центральной Азии
Европейская комиссия намерена выделить 5,5 миллиона евро лишившемуся финансирования США "Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной... | 20.05.2025, ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - ПРАЙМ. Европейская комиссия намерена выделить 5,5 миллиона евро лишившемуся финансирования США "Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией), в частности для осуществления деятельности в кавказском регионе и в Центральной Азии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Дональд Трамп в начале своего президентства в рамках борьбы с бюрократией подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств, среди них было правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио свободная Европа/Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией). В апреле окружной суд США обязал правительство возобновить деятельность USAGM, а также постановил повторно нанять всех сотрудников агентства. "Мы готовим контракт на сумму 5,5 миллиона евро с Европейским фондом поддержки демократии, который поддержит жизненно важную работу "Радио свободная Европа"*. Это краткосрочное чрезвычайное финансирование… Наше внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы действительно помочь "Радио свободная Европа"* работать в странах, которые находятся по соседству с нами и которые очень сильно зависят от новостей, поступающих извне, будь то на Кавказе или в Центральной Азии", - сказала Каллас по итогам встречи в Брюсселе глав МИД и минобороны стран Евросоюза.* СМИ, признанное в РФ иноагентом и нежелательной организацией.
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ек, финансирование, радио, пропаганда
Политика, ЕК, финансирование, радио, Пропаганда
"Радио Свобода"* получит деньги для работы на Кавказе и в Центральной Азии
Каллас: ЕК выделит €5,5 млн "Радио Свобода"*, нацелив его на Кавказ и Азию
БРЮССЕЛЬ, 20 мая - ПРАЙМ. Европейская комиссия намерена выделить 5,5 миллиона евро лишившемуся финансирования США "Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией), в частности для осуществления деятельности в кавказском регионе и в Центральной Азии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
Дональд Трамп в начале своего президентства в рамках борьбы с бюрократией подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств, среди них было правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио свободная Европа/Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией). В апреле окружной суд США обязал правительство возобновить деятельность USAGM, а также постановил повторно нанять всех сотрудников агентства.
"Маяк демократии". Европа решила спасти "Радио Свобода"*, но есть нюанс
"Мы готовим контракт на сумму 5,5 миллиона евро с Европейским фондом поддержки демократии, который поддержит жизненно важную работу "Радио свободная Европа"*. Это краткосрочное чрезвычайное финансирование… Наше внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы действительно помочь "Радио свободная Европа"* работать в странах, которые находятся по соседству с нами и которые очень сильно зависят от новостей, поступающих извне, будь то на Кавказе или в Центральной Азии", - сказала Каллас по итогам встречи в Брюсселе глав МИД и минобороны стран Евросоюза.
* СМИ, признанное в РФ иноагентом и нежелательной организацией.