Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Радио Свобода"* получит деньги для работы на Кавказе и в Центральной Азии - 20.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250520/finansirovanie-857766715.html
"Радио Свобода"* получит деньги для работы на Кавказе и в Центральной Азии
"Радио Свобода"* получит деньги для работы на Кавказе и в Центральной Азии - 20.05.2025, ПРАЙМ
"Радио Свобода"* получит деньги для работы на Кавказе и в Центральной Азии
Европейская комиссия намерена выделить 5,5 миллиона евро лишившемуся финансирования США "Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T22:20+0300
2025-05-20T22:21+0300
политика
ек
финансирование
радио
пропаганда
https://cdnn.1prime.ru/img/83160/93/831609352_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4513d43e2bbc60fe85918fc10c4779a9.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 мая - ПРАЙМ. Европейская комиссия намерена выделить 5,5 миллиона евро лишившемуся финансирования США "Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией), в частности для осуществления деятельности в кавказском регионе и в Центральной Азии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Дональд Трамп в начале своего президентства в рамках борьбы с бюрократией подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств, среди них было правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио свободная Европа/Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией). В апреле окружной суд США обязал правительство возобновить деятельность USAGM, а также постановил повторно нанять всех сотрудников агентства. "Мы готовим контракт на сумму 5,5 миллиона евро с Европейским фондом поддержки демократии, который поддержит жизненно важную работу "Радио свободная Европа"*. Это краткосрочное чрезвычайное финансирование… Наше внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы действительно помочь "Радио свободная Европа"* работать в странах, которые находятся по соседству с нами и которые очень сильно зависят от новостей, поступающих извне, будь то на Кавказе или в Центральной Азии", - сказала Каллас по итогам встречи в Брюсселе глав МИД и минобороны стран Евросоюза.* СМИ, признанное в РФ иноагентом и нежелательной организацией.
https://1prime.ru/20250317/evrosoyuz-855862519.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83160/93/831609352_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1c321d98ceddd8456b0731cbe6089185.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ек, финансирование, радио, пропаганда
Политика, ЕК, финансирование, радио, Пропаганда
22:20 20.05.2025 (обновлено: 22:21 20.05.2025)
 
"Радио Свобода"* получит деньги для работы на Кавказе и в Центральной Азии

Каллас: ЕК выделит €5,5 млн "Радио Свобода"*, нацелив его на Кавказ и Азию

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанк"Горы Дагестана
Горы Дагестана - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 20 мая - ПРАЙМ. Европейская комиссия намерена выделить 5,5 миллиона евро лишившемуся финансирования США "Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией), в частности для осуществления деятельности в кавказском регионе и в Центральной Азии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
Дональд Трамп в начале своего президентства в рамках борьбы с бюрократией подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств, среди них было правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио свободная Европа/Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией). В апреле окружной суд США обязал правительство возобновить деятельность USAGM, а также постановил повторно нанять всех сотрудников агентства.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
"Маяк демократии". Европа решила спасти "Радио Свобода"*, но есть нюанс
17 марта, 21:43
"Мы готовим контракт на сумму 5,5 миллиона евро с Европейским фондом поддержки демократии, который поддержит жизненно важную работу "Радио свободная Европа"*. Это краткосрочное чрезвычайное финансирование… Наше внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы действительно помочь "Радио свободная Европа"* работать в странах, которые находятся по соседству с нами и которые очень сильно зависят от новостей, поступающих извне, будь то на Кавказе или в Центральной Азии", - сказала Каллас по итогам встречи в Брюсселе глав МИД и минобороны стран Евросоюза.
* СМИ, признанное в РФ иноагентом и нежелательной организацией.
 
ПолитикаЕКфинансированиерадиоПропаганда
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала