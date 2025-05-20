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ФНС зафиксировала высокоуровневые DDoS-атаки на свои сервисы
ФНС зафиксировала высокоуровневые DDoS-атаки на свои сервисы - 20.05.2025, ПРАЙМ
ФНС зафиксировала высокоуровневые DDoS-атаки на свои сервисы
Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки на свои сервисы, но проникновения в инфраструктуру ведомства нет, данные... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T12:57+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки на свои сервисы, но проникновения в инфраструктуру ведомства нет, данные пользователей надежно защищены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФНС. "ФНС России фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки с 8:00 19.05.25 и по настоящее время из-за рубежа на электронные сервисы службы. Объем атаки в среднем составляет 40 Гбит/с, при этом максимальный объем достигал 162 Гбит/с. На текущий момент атака на сервисы службы продолжается", - сообщили в ведомстве. "Системы безопасности и управления инфраструктурой работают в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены, проникновения в инфраструктуру ФНС России отсутствуют", - подчеркнули в ФНС. В ведомстве отметили, что служба информационной безопасности ФНС работает в усиленном режиме, совместно с профильными подразделениями оператора связи. "Периодически возможна кратковременная недоступность электронных сервисов ФНС России, вызванная повышенной нагрузкой на оборудование операторов связи", - предупреждает ведомство. О стабилизации работы будет сообщено дополнительно.
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технологии, финансы, фнс россии
Технологии, Финансы, ФНС России
ФНС зафиксировала высокоуровневые DDoS-атаки на свои сервисы
ФНС фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки, но проникновения в инфраструктуру нет
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки на свои сервисы, но проникновения в инфраструктуру ведомства нет, данные пользователей надежно защищены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФНС.
"ФНС России фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки с 8:00 19.05.25 и по настоящее время из-за рубежа на электронные сервисы службы. Объем атаки в среднем составляет 40 Гбит/с, при этом максимальный объем достигал 162 Гбит/с. На текущий момент атака на сервисы службы продолжается", - сообщили в ведомстве.
"Системы безопасности и управления инфраструктурой работают в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены, проникновения в инфраструктуру ФНС России отсутствуют", - подчеркнули в ФНС.
В ведомстве отметили, что служба информационной безопасности ФНС работает в усиленном режиме, совместно с профильными подразделениями оператора связи.
"Периодически возможна кратковременная недоступность электронных сервисов ФНС России, вызванная повышенной нагрузкой на оборудование операторов связи", - предупреждает ведомство. О стабилизации работы будет сообщено дополнительно.
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