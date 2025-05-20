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ФСБ перекрыла два транзитных канала поставок кокаина в Россию - 20.05.2025, ПРАЙМ
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ФСБ перекрыла два транзитных канала поставок кокаина в Россию
ФСБ перекрыла два транзитных канала поставок кокаина в Россию - 20.05.2025, ПРАЙМ
ФСБ перекрыла два транзитных канала поставок кокаина в Россию
Силовики перекрыли два транзитных канала поставок кокаина в России, изъято почти две тонны наркотика на шесть миллиардов рублей, один из задержанных - гражданин | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T11:58+0300
2025-05-20T11:58+0300
происшествия
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Силовики перекрыли два транзитных канала поставок кокаина в России, изъято почти две тонны наркотика на шесть миллиардов рублей, один из задержанных - гражданин Украины, заявили в ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены два транзитных канала поставок кокаина... В марте 2025 года в результате контроля за прибывшими в Россию иностранцами задокументирована причастность к незаконному обороту наркотиков гражданина Украины и его подельника, получившего в 2022 году российское гражданство", - говорится в сообщении. По данным силовиков, в интересах европейской преступной группировки они должны были вывезти из России в государства Европейского Союза особо крупную партию кокаина, ранее незаконно доставленную в нашу страну из Латинской Америки. При перевозке наркотических средств курьеры задержаны с поличным, из незаконного оборота у них изъято 1110 килограмм запрещенных веществ. Отмечается, что в апреле 2025 года аналогичную наркоакцию в России планировали совершить двое граждан одного из государств Южной Америки. Прибыв в нашу страну, они готовили к отправке в Европу партию кокаина массой 725 килограмм. Наркодельцы задержаны. Оптовая стоимость изъятых наркотиков составила не менее шести миллиардов рублей. В ходе оперативно-рОзыскных мероприятий установлено, что фактические хозяева изъятых незаконных грузов также рассматривали возможность реализации части наркотиков на территории Российской Федерации. "Следственным управлением ФСБ России в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьей 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере) УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в релизе.
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россия, общество , украина, москва, фсб
Происшествия, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, МОСКВА, ФСБ
11:58 20.05.2025
 
ФСБ перекрыла два транзитных канала поставок кокаина в Россию

ФСБ перекрыла два канала поставок кокаина в Россию на 6 миллиардов рублей

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Силовики перекрыли два транзитных канала поставок кокаина в России, изъято почти две тонны наркотика на шесть миллиардов рублей, один из задержанных - гражданин Украины, заявили в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены два транзитных канала поставок кокаина... В марте 2025 года в результате контроля за прибывшими в Россию иностранцами задокументирована причастность к незаконному обороту наркотиков гражданина Украины и его подельника, получившего в 2022 году российское гражданство", - говорится в сообщении.
По данным силовиков, в интересах европейской преступной группировки они должны были вывезти из России в государства Европейского Союза особо крупную партию кокаина, ранее незаконно доставленную в нашу страну из Латинской Америки. При перевозке наркотических средств курьеры задержаны с поличным, из незаконного оборота у них изъято 1110 килограмм запрещенных веществ.
Отмечается, что в апреле 2025 года аналогичную наркоакцию в России планировали совершить двое граждан одного из государств Южной Америки. Прибыв в нашу страну, они готовили к отправке в Европу партию кокаина массой 725 килограмм. Наркодельцы задержаны. Оптовая стоимость изъятых наркотиков составила не менее шести миллиардов рублей.
В ходе оперативно-рОзыскных мероприятий установлено, что фактические хозяева изъятых незаконных грузов также рассматривали возможность реализации части наркотиков на территории Российской Федерации.
"Следственным управлением ФСБ России в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьей 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере) УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в релизе.
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