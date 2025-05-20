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СМИ: в ЕС считают разговор Путина и Трампа крупной победой для России
СМИ: в ЕС считают разговор Путина и Трампа крупной победой для России - 20.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: в ЕС считают разговор Путина и Трампа крупной победой для России
Европейские чиновники считают разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа "крупной победой" для РФ, а также... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T09:02+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Европейские чиновники считают разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа "крупной победой" для РФ, а также переживают, что США отходят от поддержки Украины, а все бремя в этом вопросе ложится только на ЕС, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов и официальных лиц. "Европейские официальные лица заявили, что вчерашний телефонный разговор представил собой крупную победу для российского лидера", - говорится в материале. Высокопоставленный европейский дипломат посчитал, что Трамп после проведенных накануне разговоров по теме Украины намеревается "отходить" от поддержки Киева. "Поддержка и финансирование Украины, давление на Россию - это все теперь на нас", - посетовал он. Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
СМИ: в ЕС считают разговор Путина и Трампа крупной победой для России
FT: в Европе считают прошедший разговор президентов России и США победой России
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Европейские чиновники считают разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа "крупной победой" для РФ, а также переживают, что США отходят от поддержки Украины, а все бремя в этом вопросе ложится только на ЕС, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов и официальных лиц.
"Европейские официальные лица заявили, что вчерашний телефонный разговор представил собой крупную победу для российского лидера", - говорится в материале.
Высокопоставленный европейский дипломат посчитал, что Трамп после проведенных накануне разговоров по теме Украины намеревается "отходить" от поддержки Киева.
"Поддержка и финансирование Украины, давление на Россию - это все теперь на нас", - посетовал он.
Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Страны ЕС после разговора Путина и Трампа решили усилить санкции против РФ