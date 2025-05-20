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Что нужно успеть сделать с гаражами до осени 2026 года - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Что нужно успеть сделать с гаражами до осени 2026 года
Что нужно успеть сделать с гаражами до осени 2026 года - 20.05.2025, ПРАЙМ
Что нужно успеть сделать с гаражами до осени 2026 года
До 1 сентября 2026 года в РФ действует упрощенный порядок регистрации гаражей - так называемая "гаражная амнистия". Она касается объектов, возведенных до 2004... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T02:02+0300
2025-05-20T02:02+0300
недвижимость
общество
росреестр
гаражи
гаражная амнистия
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. До 1 сентября 2026 года в РФ действует упрощенный порядок регистрации гаражей - так называемая "гаражная амнистия". Она касается объектов, возведенных до 2004 года включительно. В каком случае гараж и земля под ним подпадают под амнистию, агентству “Прайм” рассказала нотариус Мария Боронина.“Если гараж - капитальное строение, то есть, у него есть фундамент и он тесно связан с землей, то это недвижимость. И ее нужно поставить на кадастровый учет в Росреестре. Для упрощенного порядка регистрации гараж должен быть построен до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, то есть, до конца декабря 2004 года. Кроме того, он не должен быть признан судом или органами местного самоуправления самовольной постройкой”, - отметила она.С октября прошлого года "амнистию" распространили на гаражи в несколько этажей. Но она не касается подземных парковок, машиномест в многоквартирных домах и объектов, пристроенных к другим зданиями, таким как жилой дом или автосервис.В законе не предусмотрены ограничения по числу гаражей и участков, которые можно оформить по упрощенной схеме.Важно помнить, что после того, как право собственности на гараж зарегистрировано, его владелец обязан платить имущественный налог.Если после легализации гаража и участка, на котором тот построен, вы захотите их, например, подарить, необходимо будет обратиться к нотариусу. С января 2025 года все сделки по дарению недвижимости между гражданами подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Даже между близкими родственниками, например, когда гараж дарит отец сыну.Если же речь идет о гараже-ракушке — разборной металлической конструкции, которая не имеет связи с землей, — это движимое имущество. И его не нужно регистрировать. Такой гараж можно подарить кому-то и без участия нотариуса.Зарегистрировать землю под гаражом в упрощенном порядке можно только после ее межевания. Если человек оформлял гараж еще до "амнистии" по старым правилам, земля под ним могла остаться без межевания. Стоит провести его сейчас, иначе распорядиться таким гаражом и землей не получится, заключила Боронина.
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недвижимость, общество , росреестр, гаражи, гаражная амнистия
Недвижимость, Общество , Росреестр, гаражи, Гаражная амнистия
02:02 20.05.2025
 
Что нужно успеть сделать с гаражами до осени 2026 года

Нотариус Боронина рассказала о гаражах, которые надо оформить до осени 2026 года

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВ России рассмотрят законопроект о "гаражной амнистии"
В России рассмотрят законопроект о гаражной амнистии - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. До 1 сентября 2026 года в РФ действует упрощенный порядок регистрации гаражей - так называемая "гаражная амнистия". Она касается объектов, возведенных до 2004 года включительно. В каком случае гараж и земля под ним подпадают под амнистию, агентству “Прайм” рассказала нотариус Мария Боронина.
“Если гараж - капитальное строение, то есть, у него есть фундамент и он тесно связан с землей, то это недвижимость. И ее нужно поставить на кадастровый учет в Росреестре. Для упрощенного порядка регистрации гараж должен быть построен до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, то есть, до конца декабря 2004 года. Кроме того, он не должен быть признан судом или органами местного самоуправления самовольной постройкой”, - отметила она.
С октября прошлого года "амнистию" распространили на гаражи в несколько этажей. Но она не касается подземных парковок, машиномест в многоквартирных домах и объектов, пристроенных к другим зданиями, таким как жилой дом или автосервис.
В законе не предусмотрены ограничения по числу гаражей и участков, которые можно оформить по упрощенной схеме.
Важно помнить, что после того, как право собственности на гараж зарегистрировано, его владелец обязан платить имущественный налог.
Если после легализации гаража и участка, на котором тот построен, вы захотите их, например, подарить, необходимо будет обратиться к нотариусу. С января 2025 года все сделки по дарению недвижимости между гражданами подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Даже между близкими родственниками, например, когда гараж дарит отец сыну.
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Если же речь идет о гараже-ракушке — разборной металлической конструкции, которая не имеет связи с землей, — это движимое имущество. И его не нужно регистрировать. Такой гараж можно подарить кому-то и без участия нотариуса.
Зарегистрировать землю под гаражом в упрощенном порядке можно только после ее межевания. Если человек оформлял гараж еще до "амнистии" по старым правилам, земля под ним могла остаться без межевания. Стоит провести его сейчас, иначе распорядиться таким гаражом и землей не получится, заключила Боронина.
 
НедвижимостьОбществоРосреестргаражиГаражная амнистия
 
 
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