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Минздрав США лишил Гарвардский университет ряда грантов

Минздрав США лишил Гарвардский университет ряда грантов - 20.05.2025, ПРАЙМ

Минздрав США лишил Гарвардский университет ряда грантов

Министерство здравоохранения США лишило Гарвардский университет нескольких многолетних грантов на общую сумму примерно 60 миллионов долларов из-за того, что вуз | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T08:38+0300

2025-05-20T08:38+0300

2025-05-20T08:38+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Министерство здравоохранения США лишило Гарвардский университет нескольких многолетних грантов на общую сумму примерно 60 миллионов долларов из-за того, что вуз все еще не справился с антисемитизмом и расовой дискриминацией. В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений. "В связи с тем, что Гарвардский университет все еще не может справиться с антисемитическим преследованием и расовой дискриминацией, министерство здравоохранения и социальных служб прекращает несколько многолетних грантов с суммарной стоимостью приблизительно 60 миллионов долларов за все время их действия", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.

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общество , сша, ближний восток, дональд трамп, гарвардский университет