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В Европе подскочили цены на газ

В Европе подскочили цены на газ - 20.05.2025, ПРАЙМ

В Европе подскочили цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе во вторник выросли на 5% – до 431 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T19:46+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник выросли на 5% – до 431 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Последние июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) торговались сегодня по 431,1 доллара за тысячу кубометров (+5,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 409,6 доллара за тысячу кубометров. Открылись же торги в 9.00 мск у отметки в 413,1 доллара за тысячу кубометров (+0,9%). Ценовой минимум дня составил 409,7 доллара, ценовой максимум – 432,7 доллара (+5,6%) за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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